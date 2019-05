Los sindicatos critican "la falta de diálogo" de PSA Vigo ante el nuevo paro previsto para hoy

CC OO, CIG y UGT consideran que la dirección de PSA Vigo no muestra con ellos "el diálogo que publicitan de puertas para afuera" para solucionar los problemas en la línea de montaje (M2) y confirman el paro convocado para hoy, al que sumarán dos manifestaciones a las 11.00 y a las 19.00 horas. "La empresa no reaccionó a la movilización de los trabajadores el pasado jueves y consideramos que tenemos que dar un paso más allá", explicaron ayer a la puerta de la factoría. Así, los tres sindicatos y la CUT amplían la huelga a cuatro horas por turno.

Según Ana Valiño, de UGT, la dirección "habla mucho de diálogo", pero esto "no se traslada" a los trabajadores. Manuel Domínguez, de CIG, agrega que "no hubo movimiento alguno pese al seguimiento de la huelga del día 16". "Entendemos que en este caso los problemas no son caprichos: se trata de mejoras por un derecho, el de realizar un trabajo sin que te perjudique. Es una necesidad ya", alerta Domínguez

Santiago García, de Comisiones, recuerda por su parte que "los tres sindicatos convocaron al AGA", pero la empresa "no aceptó". "Sabemos que hasta el sindicato SIT aceptó, pero la empresa no. Si lo hiciesen se podría haber llegado a desconvocar la huelga", comenta García, que también explica que los problemas que viven "son extrapolables a todo el sector de la automoción".

Según explicaron desde los tres sindicados, los paros de hoy "tendrán un mayor seguimiento tras los resultados del pasado jueves". Con ello asumen también que se duplicará la bajada de producción de vehículos, que desde PSA no quisieron cifrar alegando únicamente que hubo "perturbaciones importantes" en sus dos líneas de montaje.