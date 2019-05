El retraso del proyecto estrella de San José en Madrid hunde su cotización más de un 8,5%

Van 25 años de historia para el proyecto y, al menos, serán unos cuantos meses más. Por no tener, la famosa Operación Chamartín ya ni tiene el mismo nombre. Ahora se llama Madrid Nuevo Norte. Y también a ella le afectan las elecciones del próximo domingo. No ha habido acuerdo para convocar un pleno extraordinario del gobierno del Ayuntamiento de Madrid el viernes para dar vía libre al proyecto de construcción de 10.500 viviendas al norte de la capital española y un gran centro de negocios en terrenos de la empresa pública ferroviaria Adif, que asumirá la remodelación de la mítica estación de tren en la zona. El grupo San José tiene un 24% del capital de Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad promotora del proyecto, controlada por BBVA. Y la bolsa ha castigado con fuerza a la constructora gallega por el enésimo retraso del proyecto con la mayor caída del parqué ayer.

Sus acciones cerraron la jornada a 6,62 euros, un 8,56% por debajo de los 7,24 euros en los que se situaron el lunes. Se movieron 1,16 millones de títulos de la compañía presidida por Jacinto Rey, casi el triple que la jornada anterior, con una pérdida en una sola sesión de algo más de 40 millones de valor bursátil. El descenso pudo haber sido peor. Una vez conocida la falta de acuerdo para la celebración de ese pleno extraordinario por la negativa del PSOE porque considera que una autorización de este calibre en plena campaña tiraría al suelo toda la seguridad jurídica, las acciones caían en picado y llegaron hasta los 6,1 euros.

La alcaldesa de Madrid se comprometió a aprobar el proyecto en el primer pleno ordinario del siguiente mandato si logra continuar al frente de la capital. Manuela Carmena explicó que el Ayuntamiento no tiene tiempo para contestar las aclaraciones que le ha pedido la Comunidad de Madrid en el informe de impacto medioambiental remitido el lunes. La regidora lamentó que el Ejecutivo autonómico haya enviado el informe "en estas condiciones, con esta oscuridad y con este tiempo, cuando se sabía que ya no se podía cumplir". Carmena cargó además contra el presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, que "ha incumplido" porque prometió enviar el informe antes del 15 de mayo y no lo ha hecho "por estrategia", para perjudicarla a ella y a su candidatura.

Por su parte, la empresa promotora de Madrid Nuevo Norte confía en que el proyecto sea una "prioridad" para los futuros Gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.