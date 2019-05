Rocío de Frutos Madrazo: "Promoví el proyecto de registro de jornada no para perseguir al trabajador, sino para protegerlo"

Media España lleva días demonizando la aprobación del nuevo registro de jornada laboral y la otra media aplaude un decreto, que ayer entró en vigor en todo el ámbito nacional y que obliga a las empresas a llevar un control fehaciente de las horas de trabajo que realizan sus empleados. La promotora de esta iniciativa, que tanto está dando que hablar, es la diputada del PSOE por Ourense Rocío de Frutos, quien agotará en breve el mandato como diputada, y estará al frente de la dirección provincial del INSS.

Ante la polémica aclara que "este registro no nace para perseguir al trabajador sino para protegerlo, para que consten las horas que realiza y si se le pagan y cotizan por ellas. El trabajador tiene derecho a vida propia, y en este país y hay sectores como hostelería o comercio donde los empleados viven en el trabajo", denuncia

-¿Qué la animó a defender ante el Congreso de los Diputados esa proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores, para incluir ese registro de jornada laboral que ha revolucionado el patio laboral en España?

-La presenté en el año 2017 y como expliqué en mi intervención entonces ante el Congreso, la jornada laboral trabajada y no pagada es una de las vías más importantes de devaluación salarial. En el contexto de la igualdad entre hombres y mujeres, la brecha salarial se ve acrecentada por estos excesos de jornada realizados y no pagados. También en temas de conciliación un registro racionaliza y flexibiliza los horarios. Por otro lado se incentiva la creación de empleo, pues según el informe elaborado por los propios sindicatos con el exceso de horas no pagadas que realizan muchos trabajadores en este país a coste cero, para las empresas, pues no las declara ni se las paga, podrían cubrirse más de 300.000 empleos fijos.

-¿Qué trabajadores serían los más beneficiados?

-Este registro es un instrumento de gestión de la empresa bueno para todos. No está para perseguir a nadie y menos a los trabajadores, sino para protegerlos. Como inspectora de trabajo ante un conflicto labora, no tenía mecanismos para demostrar la horas trabajadas y ahora lo habrá. Pero hay sectores muy precarios, como la hostelería o el comercio por ejemplo, con una presencia enorme de horas en el puesto de trabajo. Yo estaba harta de pasar por calles como la del Paseo y ver a trabajadores bajando la persiana a las diez de la noche. ¿Desde que hora llevan trabajando?

Fichar en el trabajo, ahora obligatorio: ¿cómo te afecta? // Leticia de Torre

-Ha habido críticas de determinados colectivos empresariales en el sentido de que es imposible controlar el horario en muchas modalidad de empleo como el teletrabajo.

-En la era de las nuevas tecnologías, la digitalización y la conectividad es pueril decir algo así. Precisamente hubo una sentencia muy famosa del Tribunal Superior de Justicia de León, que dijo que el teletrabajo necesita un registro de jornada o el trabajador corre el riesgo de pasar todo el día trabajando, por hacerlo desde su casa. Pero este gobierno reguló también la desconexión digital. Lo único claro es que el horario laboral es de 40 horas de trabajo efectivo a la semana y día y medio de descanso. Es el mínimo necesario pues el trabajador tiene derecho a tener vida mas allá del trabajo.

-¿No resulta demasiado fácil con ese modelo inicial falsear los datos de ese registro tanto por parte del trabajador como del empleado?

- Le diría a los empresarios que desde el principio se lo tomen en serio, que no se limiten solo a un trámite formal para no ser sancionado. Este es solo el principio y la norma se desarrollará. [Hoy el Ministerio de Trabajo publica un manual para saber cómo actuar].