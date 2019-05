El Corte Inglés lanza su propio formato de centro comercial sin ninguna cadena de Inditex

El Corte Inglés tiene entre manos un nuevo proyecto y cualquier parecido con la realidad actual de la compañía de grandes almacenes es pura coincidencia. Suena a reinvención, a marcar también un antes y un después en su historia. Y eso es lo que es el MAD-FD, Madrid FashionDistrict, un concepto de centro comercial inédito para la cadena, ubicado en el centro de Arroyosur (Leganés), que se transformará y recreará en un espacio de 170.000 metros cuadrados las calles madrileñas tras una inversión de 100 millones de euros y que creará entre 800 y 1.000 empleos. El espacio, que está previsto inaugurar en abril o mayo de 2020, inegra una oferta de moda, gastronomía -incluidos restaurantes con estrellas Michelin-, entretenimiento y arte, con "un decidido enfoque experiencial" en el que todas las marcas que se incorporan al proyecto propondrán a los usuarios sus propias experiencias diferenciadas y servicios personalizados que, según la compañía, van mucho más allá de la compra.

Es, según el director de compras, un formato "innovador y diferente". "No hay ninguna propuesta similar ni en España ni en el mundo con estos cuatros pilares de moda, gastronomía, entretenimiento y ocio. Queremos traer al mercado las últimas tendencias y la máxima innovación en el retail y damos un paso más a una innovación que no se verá en otros sitios. No se trata de poner marcas y firmas, sino de crear experiencias ", explicó Eduardo Sotillos. El nuevo formato tiene vocación de extenderse a otras ciudades. "Nace en Madrid, pero su vocación es llevarlo a otras ciudades. No queremos tener uno, sino que el objetivo es abrir entre cuatro o cinco más en la zona de Cataluña, Levante, Andalucía y que podría extenderse a Portugal", concretó.

En moda, donde estarán presentes cerca de 150 marcas, se ofrecerá una "oferta transversal con un componente de lujo". "Queremos dejar claro que no es un outlet, pero sí que habrá un compoenente de precio en la oferta. La oferta principal será de marcas externas a El Corte Inglés y con marcas que no estén presentes en nuestros centros", indicó Sotillos, que confirmó la ausencia de algunas enseñas que sirven de motor tradicional de grandes espacios comerciales como Zara y el resto de cadenas de Inditex.