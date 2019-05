Audasa defiende que sus tarifas son más bajas que la media

Autopistas del Atlántico, concesionaria de la autopista AP-9, cobra 0,11 euros por kilómetro, un valor inferior al de la media nacional (0,12), según los datos que aportó ayer su director general, César Canal, en el encuentro celebrado por el Foro Económico de Galicia en A Toxa. Eso sí, el coste aplicable a camiones (tanto los de 3,5 toneladas como los de dos o más ejes) sí superan holgadamente el promedio nacional. En este caso, los vehículos pesados de menor envergadura abonan dos céntimos más que el conjunto de autopistas españolas, y casi cuatro céntimos por encima para los camiones de al menos dos ejes. Canal defendió en todo caso la utilidad de la infraestructura, que cuenta con casi 220 kilómetros.

El debate del Foro no solo abordó la casuística particular de Audasa, sino el mecanismo concesional que es de aplicación en el 20% de la red viaria de alta capacidad en España. La profesora de la Universidade de Vigo Mar González Savignat advirtió de la "sobreinversión" en infraestructuras, validadas sin un análisis previo del retorno socioeconómico y financiero, y que en muchos casos el Estado no es capaz de mantener. Apostó en este sentido por realizar un "análisis microeconómico" de los proyectos, uno a uno, y por "priorizar el mantenimiento de la red antes de nuevas inversiones". España cuenta con 16.700 kilómetros de vías de alta capacidad, más que Alemania (donde, en peajes, pagan los camiones que superan las 7,5 toneladas), Francia o Italia.