La administración concursal de Argenova pide una prórroga para levantar la quiebra

El síndico (o administrador concursal) de Argenova, la filial argentina de Nueva Pescanova, ha solicitado al juzgado una prórroga de veinte días para verificar que la multinacional ha cumplido los términos del plan de pagos, lo que le permitirá dar carpetazo al proceso concursal seis años después. Es la segunda vez que el administrador requiere un plazo adicional para comprobar que todos los acreedores han cobrado las deudas fijadas en el convenio. Como avanzó este periódico, el saldo insoluto (no abonado) apenas asciende a 7.724.490,97 pesos (153.754,69 euros, al tipo de cambio actual).El acuerdo preventivo -se denomina así en el argot jurídico de Argentina- establecía un plan de pagos a once años vista, con una quita del 70% para el grueso de los acreedores. Lo que ha hecho Argenova es cumplirlo de manera anticipada y, en consencuencia, solicitar que se levanten las limitaciones que tienen las empresas en concurso.Cuando abandone la situación de quiebra, "no podrá presentar una nueva petición de concurso preventivo hasta después de transcurrido el plazo de un año".

En el último ejercicio del que se disponen datos contables (2017), Argenova aportó un resultado neto de 13,6 millones de euros al grupo y es fundamental para el Ebitda consolidado, que en el mismo ejercicio ascendió a 80 millones de euros.