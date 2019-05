Las marchas del 1º de Mayo exigirán hoy a Sánchez que cumpla con su agenda social

Los sindicatos celebran hoy, Primero de Mayo, una jornada de reivindicación en la que llaman a movilizarse a todos los trabajadores para pedir al previsible futuro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con su compromiso de sacar adelante una agenda social. Bajo el lema Primero las personas, los dos grandes sindicatos, CC OO y UGT, han convocado 75 manifestaciones en ciudades de todas las provincias para exigir que se agilice la constitución del Parlamento y del Gobierno y tratar de sacar adelante los cambios sociales "que llevan al menos tres años paralizados". Los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, encabezarán la manifestación de Madrid, que saldrá a las 12 de la mañana de la plaza de Neptuno y terminará en la Puerta del Sol.

En Galicia, Vigo acogerá la manifestación central de la CIG, que saldrá a las 12:00 horas de la Doblada, mientras que UGT y Comisiones celebrarán su acto principal en A Coruña. El secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, apeló ayer a "tomar la iniciativa" y enmarcó la de este 1 de mayo en las "muchas luchas que se están viviendo", como la del 8 de marzo, el sector de las ambulancias y la sanidad pública, el personal de Alcoa, Ferroatlántica y Poligal y la defensa de pensiones "dignas".

"Le recordamos a la clase política que no olvide que los derechos sociales que recoge la Constitución no deben ser papel mojado y que es necesario construir una sociedad más democrática e igualitaria", reivindicó su homólogo en UGT, José Antonio Gómez. El máximo responsable de CC OO Galicia, Ramón Sarmiento, abogó por su parte por que "no haya otra alternativa de gobierno que no sea la de las fuerzas políticas comprometida con la izquierda" y con las demandas sindicales. "Queremos escribir nosotros la historia y hacer que pase", expuso, en referencia al lema de campaña del PSOE en las generales. El "empleo de calidad" y la derogación de las reformas laborales de 2010 (de José Luis Rodríguez Zapatero) y 2012 (Mariano Rajoy) son algunas de sus principales reivindicaciones.