Barreras despeja cuatro años de trabajo con la firma del segundo crucero del Ritz

Hijos de J. Barreras ha afianzado su futuro con la firma de la segunda unidad del crucero de ultralujo para The Ritz-Carlton Yacht Collection, según confirmaron fuentes próximas al astillero. El buque ofrecerá a la compañía que preside José García Costas un horizonte de cuatro años de carga de trabajo y una cartera actual de pedidos por importe de unos 950 millones de euros. Además de esta unidad, Barreras cuenta a día de hoy con el primero de los cruceros premium de la cadena hotelera, otros dos para la noruega Havila Kystruten y un ferri para Naviera Armas. El del transporte de viajeros es uno de los mercados de mayor crecimiento en la construcción naval a nivel mundial; la revista especializada Cruise Industry News prevé que, en diez años, surquen los mares 550 unidades de este tipo.

En el mismo segmento de transporte marítimo está ocupada hoy Factorías Vulcano, con un ferri para Trasmediterránea (Naviera Armas), y Armada, con la reforma integral -proyecto de Oliver Design para Magna Carta Steamship- de un transbordador que se convertirá en un barco de lujo de nombre Lord of the Highlands. Nodosa, en este caso de mercancías, ha sido elegida para la construcción de dos portacontenedores para la armadora groenlandesa Royal Arctic Line A/S.