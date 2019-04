Galicia arranca su plan Moves con 548 coches eléctricos, el 2% del parque estatal

El gobierno gallego presenta hoy las ayudas al Plan Moves, un programa estatal para la compra de vehículos alternativos que ha de gestionar la Xunta con un presupuesto de 2,61 millones de euros. El reto para la electrificación del parque gallego no será fácil. Según los datos de la DGT correspondientes a 2018, Galicia cuenta con 1.538.992 turismos clasificados según su distintivo ambiental, de los cuales solo 548 (0,03%) disponen de la etiqueta 0 Azul que distingue a los eléctricos. Estos suponen el 2% del parque eléctrico estatal, donde manda Madrid con 13.313 turismos de categoría azul (51,8%) y Barcelona (3.693 eléctricos, 14%).

El porcentaje de turismos matriculados en la comunidad gallega con alguno de los cuatro distintivos asciende al 54%, la mayoría en las categorías B y C. El resto carece de él o figura en la categoría "se desconoce" (6,3%). Los distintivos son los siguientes:

| Etiqueta Ambiental 0 Azul. Afecta a los vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV) y vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

| Etiqueta Ambiental Eco. Vehículos híbridos enchufables con autonomía de más de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado. Vehículos con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible diésel con nivel de emisiones EURO 6/VI. Vehículos de más de 8 plazas y transporte clasificados como híbridos enchufables con autonomía superior a 40 kms, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Además el nivel de emisiones del vehículos debe ser EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible. Vehículos ligeros (categoría L), clasificados como híbridos enchufables (PHEV) con autonomía de más de 40 kms o vehículos híbridos no enchufables (HEV).

| Etiqueta Ambiental C Verde. Turismos y comerciales ligeros, clasificados como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados con nivel de emisiones EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible. Vehículos ligeros (categoría L), clasificados con nivel de emisiones del vehículos Euro III/3 o Euro IV/4.

| Etiqueta Ambiental B Amarilla. Turismos y comerciales ligeros, como gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V. Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados con nivel de emisiones Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible. Vehículos ligeros (L), clasificados con nivel de emisiones del vehículos Euro II/2.

Subvenciones

El Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) cuenta con una dotación estatal de 45 millones de euros. Las ayudas deberán distribuirse entre un 20% y un 50% para la compra de vehículos alternativos y entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga (de este porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida).

Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las subvenciones para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. Se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura.