Un vergel de vacaciones en el mar

Construcción del "Azora", para The Ritz-Carlton Yacht Collection, en Hijos de J. Barreras. // Marta G. Brea

El del transporte de viajeros es, junto con el pesquero, el pilar que sustenta el renovado músculo del naval gallego, con siete pedidos en cartera de estas características. La feria de referencia en cruceros arrancó ayer en Miami con una nutrida representación gallega y con el Azora, el buque encargado a Hijos de J. Barreras por The Ritz-Carlton, como protagonista.

La revista especializada Cruise Industry News ratifica la evidencia: el de transporte de pasajeros y, particularmente, de cruceros, es el segmento de moda en la construcción naval a nivel mundial. Y no tiene visos de perder la llama, porque se prevé que, dentro de diez años, surquen los mares en torno a 550 buques de este tipo. De producirse, dejaría muy atrás la oferta del año 1998, cuando apenas se rozaban los 220 cruceros. Desde este lunes y hasta el jueves se celebrará en el Miami Beach Convention Center la nueva edición de la mayor feria del mundo para este tipo de oferta de viajes, la Seatrade Cruise Global, que tendrá un marcado acento gallego. En los últimos días la cadena hotelera The Ritz-Carlton ha ido aportando más novedades respecto de su primera incursión en el ámbito marítimo, con un buque made in Vigo, en el astillero Hijos de J. Barreras: el Azora.

"El diseño de nuestro yate y nuestras excepcionales suites han sido el resultado del esfuerzo y la colaboración. Estaba particularmente entusiasmado porque pudimos verlo y construirlo desde el principio", declaró el consejero delegado de The Ritz-Carlton Yacht Collection, Douglas Prothero, a Magazine of Travel. La compañía V.Ships Leisure ofrecerá a la hotelera un abanico de servicios de gestión, desde la incorporación del personal cualificado de cubierta a soporte técnico para el crucero de ultralujo. El Azora se estrenará el 5 de febrero de 2020; el astillero que preside José García Costas, con cuatro barcos de transporte en cartera (el de The Ritz, dos para Havila Kystruten y un ferri para Armas) tiene stand propio.

También ha acudido una delegación del salón de referencia de la industria de construcción naval en España. "Queremos potenciar la presencia internacional de expositores y visitantes en la octava edición de Navalia; es nuestro mayor reto. Y, con esta premisa, hay que tener en cuenta que el auge que en estos momentos tiene la construcción de cruceros, probablemente tenga mucho que decir y aportar a nuestro evento el próximo año", valoró su director, Javier Arnau. La comitiva de la Autoridad Portuaria estará encabeza por el presidente Enrique López Veiga; la jefa del Área de Explotación, Lola Rois; y el responsable del Departamento Comercial, David Castro. También acudirá el consejero delegado de la consignataria Incargo Galicia y de Atlantic Vigo Cruise Terminal, sociedad concesionaria de la nueva y segunda terminal de cruceros que se inaugurará a finales de este mes en la Estación Marítima de Vigo con la gestión del embarque del trasatlántico Zenith de Pullmantur.