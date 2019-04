La CEG y la patronal de Lugo niegan un fraude en las firmas del último comité ejecutivo

La Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) ha remitido un comunicado en el que atacan la impugnación solicitada por vocales de la patronal gallega contra la última reunión del comité ejecutivo por la utilización de firmas no originales en los votos delegados. La petición, avanzada por FARO, fue enviada a la junta de vicepresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) el 1 de abril. Como publicó este periódico, las delegaciones de los vocales de Lugo fueron conferidas al presidente de la patronal de A Coruña, Antonio Fontenla. Al no ser originales, siempre según la denuncia, no podrían ser válidas.

A este respecto, el secretario general de la CEL, Jaime López, ha asegurado en un comunicado que las firmas "tienen las debidas garantías y certifican sin ningún género de dudas la intencionalidad de dichos vocales de delegar su voto en la persona de D. Antonio Fontenla Ramil". Asimismo ha justificado que los originales fueran remitidos escaneados a la CEG "dada la premura". Para López la "filtración" de la denuncia "responde a la frustración de algunos al no alcanzar sus aspiraciones en la CEG por la vía de sus propios votos y el consenso democrático".



CEG

También la CEG ha enviado un comunicado, casi simultáneo, en el que ha destacado que las delegaciones de voto fueron válidas. "Dichas delegaciones fueron aceptadas por el vocal destinatario de las mismas constando la firma original del vocal delegado. Asimismo, la Secretaría general de la CEG contrastó las firmas con las que figuran en el DNI de los delegantes, asimismo también se confirmó que la CEL dispusiese del documento con la firma original de los vocales delegantes".