Viana reclama la extensión de la A28 hasta Tui para "eliminar las barreras" con Galicia

En Viana do Castelo la tasa de paro -relación entre la población en edad de trabajar y la que no está ocupada- está por debajo del 4%. No fue siempre así; tras el rescate de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI), en febrero de 2013, alcanzó una ratio de desempleo del 12%. Pero hoy tiene 1.821 personas en las listas del Inem portugués, un milagro que la Cámara municipal atribuyen al desembarco de multinacionales, sobre todo de componentes de automóvil y metalmecánicas, que le han servido para autodenominarse como el Plastic Valley ibérico. Y eso que todavía le falta algo, porque el Ejecutivo local considera urgente la mejora de las conexiones de alta capacidad con el sur de Galicia. Por este motivo la Cámara en pleno aprobó el pasado viernes una moción para exigir al Gobierno de António Costa y la Asamblea de la República que prolongue hasta Tui la autovía A28, que muere a día de hoy en Vilar de Mouros. "Se impone la necesidad de terminar la A28 hasta Valença, lo que equivale a un tramo de apenas 15 kilómetros", reza el acta de la comisión municipal.

La última vez que Lisboa ejecutó una ampliación de esta infraestructura -una de las ex-Scut, autovías que en los últimos años incorporaron telepeajes- fue en 2005, cuando se alargó de Viana do Castelo a la freguesía de Caminha. Entonces supuso una inversión de 160 millones de euros. Pero la reclamación de Viana va más allá, y quiere sumar también a todas las cámaras y asambleas municipales del Alto Minho. El objetivo pasa por extender la A28 hasta Monçao, y fijar a continuación una conexión con la A52 gallega para mejorar también las conexiones con la meseta española. Los socialistas lusos, que ostentan la presidencia del Ejecutivo, han planteado incluso "una unión permanente entre Caminha y A Guarda a través del estuario del Río Miño", ya sea mediante una conexión fluvial, un puente o un túnel para "eliminar las barreras fronterizas que fueron estimuladas durante siglos". Entre ambos puntos hay más de quilómetro y medio de distancia; el puente de Rande, por ejemplo, sortea 600 metros entre ambos puntos de la ría (con una longitud total de más de 1.500 metros).

Unanimidad

La moción de la Cámara de Viana fue respaldada por todas las formaciones con representación: Partido Socialista, Juntas de Freguesía Independentes (JFI), Partido Social Demócrata (PSD), Coalición Democrática Unitaria (CDU), CDS/Partido Popular o el MPT-Partido da Terra. Ya el pasado noviembre la Plataforma de Cooperación Transfronteriza (Cecotran) había lanzado esta reclamación. "Llevamos años de espera por la conclusión de la autovía A-28 hasta Valença. Resulta fundamental para la competitividad del tejido empresarial que opera en esa franja transfronteriza, por cierto de las que mayor densidad de empresas aglutina", expuso entonces su presidente, Jorge Cebreiros, también máximo mandatario de la patronal de Pontevedra (CEP).

La estrategia acometida hasta ahora por la Cámara de Viana, a base de exenciones fiscales masivas a las industrias, ha arrojado un gran resultado. Su presidente, José Maria Costa, aseguró este lunes que esta política -con la práctica supresión del Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), lanzada en 2012- le ha permitido captar inversiones por 263 millones de euros y la creación de casi 5.000 puestos de trabajo. Es cuatro veces la inversión internacional captada por Galicia el pasado ejercicio, con treinta veces más población que este municipio del norte portugués. La gallega Aludec, Borgwarner , Steep Plastique, Howa Tramico, Serratec, Bontaz o Eurostyle Systems son algunas de las empresas, solo del segmento de proveedoras de componentes de automoción, que han apostado por Viana para asentarse en el norte de Portugal.