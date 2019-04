La hostelería acapara la subida del empleo en Galicia con tres de cada diez nuevos contratos

La Semana Santa se ha adelantado en el mercado laboral gallego, ya más que escorada a lo que los expertos denominan la terciarización: los servicios, peor pagados, ganan cada vez más peso en la economía en detrimento de actividades como la industria. A saber, el coste salarial ordinario en las actividades industriales asciende en Galicia a 1.772 euros de media; en los servicios es de un 20% inferior. No es una característica exclusiva gallega, y en gran parte es lo que ha permitido que España haya sobrepasado los 19 millones de cotizantes en marzo, y por primera vez desde el mismo instante en que el mundo tembló con la caída de Lehman Brothers (septiembre de 2008). El pasado mes Galicia creó casi 7.100 puestos de trabajo y redujo el desempleo registrado en casi 3.000. Ambos datos no coinciden porque, en gran medida, los demandantes de empleo no están anotados en las listas del antiguo Inem. Eso sí, en materia de contratación hubo un claro protagonista: la hostelería. Casi tanto como el año pasado, cuando Semana Santa había caído en marzo.

De los 75.535 contratos firmados por parte de las empresas gallegas, un tercio quedó acaparado por las actividades que la Xunta agrupa como de servicios de restauración y vendedores. Pero teniendo en cuenta que el comercio minorista no pasa por su mejor momento -el empleo está creciendo apenas a medio punto interanual en Galicia, a la cola de España-, bares y restaurantes se quedan con esa medalla. Se firmaron 23.014 contratos para esta actividad, tres veces más que en la industria, a razón de casi 750 diarios. Esta prevalencia de la restauración redundó asimismo en un repunte de la temporalidad: los contratos indefinidos se redujeron en un 10,48% en comparación con el mismo mes del año anterior, y los de formación y prácticas hicieron lo propio con otra caída de cerca del 32%. Los eventuales medraron en más de un punto y medio.

En cuanto a la afiliación, Galicia continúa lejos de los valores que se alcanzaron antes del crac bancario mundial, y todavía necesita sumar 78.000 cotizantes para curar por completo las heridas de la doble recesión. Además, aunque por poco, suya es la única provincia de España que ha sufrido un retroceso de la afiliación en el último año. Frente al incremento del 2% de Galicia, y del 2,93% del conjunto del Estado, Ourense perdió 76 cotizantes (-0,08%) y agrava su particular invierno demográfico. Pontevedra, con un alza del 2,6%, se situó a la cabeza de la comunidad. Eso sí, el colectivo adscrito al régimen general fue el único que ha dado alegrías al mercado laboral gallego, porque el de autónomos sigue en retroceso (se han dado de baja más de medio centenar a la semana desde marzo de 2018), y el de los trabajadores del mar también perdió efectivos.

En función del sector de actividad, el paro retrocedió en todos, principalmente en el sector servicios (1.752 menos hasta 117.193). Son 531 menos en la construcción (un total de 13.987), 468 menos en la industria (19.024) y 308 menos en la agricultura (6.170). Más de la mitad de los parados registrados recibe algún tipo de ingreso público (prestación contributiva, subsidio, renta activa de inserción), y la tasa de cobertura superó en marzo el 55%. Los ingresos medios para estos beneficiarios -en total, 94.630, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- ascienden a 798,7 euros al mes.

Reacciones

Los principales sindicatos en Galicia (UGT, CIG y CC OO) denunciaron ayer que la precariedad se ha instalado en el mercado laboral a través del empleo temporal y estacional. UGT advirtió que para "consolidar un afiliado a la Seguridad Social hacen falta más de diez contratos", y llamó la atención sobre la escasa reducción del paro femenino. Por su parte, la CIG censuró también el alto número de contratos, de los que el 90,5% fueron temporales. Según indicó, en lo que va de año se firmaron un total de 226.756 contratos en Galicia, una cifra que "supera incluso el número total de personas desempleadas". La secretaria de Emprego de CC OO, Maica Bouza, reprobó que la Xunta "desaproveche" el ciclo alcista de la economía para "apostar de una vez" por un cambio de modelo productivo".