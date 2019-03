El ahorro bate récord en Galicia y supera los 64.000 millones pese a los bajos intereses

Van tres años ya con los tipos de interés en la eurozona al 0%. Oficialmente, el dinero es gratis. ¿Qué significa realmente eso? Que el Banco Central Europeo (BCE) no cobra nada a las entidades financieras por sus préstamos. Fue una de las medidas estrella en la artillería pesada que sacó el organismo en la reunión de su Consejo de Gobierno del 10 de marzo de 2016 para inyectar vitaminas a la economía y espantar la alargada sombra de la doble recesión. Ahora la amenaza viene de la ralentización de la actividad y por eso su gobernador, Mario Draghi, acaba de diluir la idea de una subida a corto plazo. Los intereses no saldrán de su mínimo histórico antes de finales de este año y el BCE no descarta mantenerlos así incluso más tiempo. La cara es que las cuotas de los créditos seguirán sin grandes cambios, pero hay también una cruz para el consumidor, que tiene posibilidades más bien escasas de rentabilizar sus depósitos. Pero ni así Galicia ha perdido en este tiempo su marcado carácter ahorrador. Los gallegos acabaron el año con más de 64.000 millones de euros en los bancos, una cifra inédita hasta ahora.

Concretamente, los depósitos bancarios en Galicia alcanzaron en diciembre los 64.272 millones de euros, según el balance que acaba de publicar el Banco de España. Solo durante el último trimestre el incremento fue de 879 millones, un 1,4% más que al cierre de septiembre. El alza acumulada en todo el ejercicio supera el 5%, con 3.196 millones de euros, a una media cercana a 9 millones diarios más.

El aumento en Galicia duplica la media estatal (2,3%) y es el tercero más alto en todo el país, solo por detrás de Canarias (7,5%) y Cataluña (7,4%). En mayor o menor grado, en prácticamente el resto de comunidades se repiten igualmente las subidas de los depósitos, con la excepción de Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia, donde caen un 0,04%, un 2,6% y un 4,8%, respectivamente.

El ahorro en Galicia sube tanto entre las administraciones como en los particulares. El sector público elevó el dinero en depósitos un 22% el último año, hasta un total de 3.478 millones de euros, mientras que el ahorro de los particulares y las empresas suma 60.794 millones, un 4,4% por encima de finales de 2017. Lo que sí sigue bajando en picado es el peso de las cuentas a plazo, sin apenas remuneración para el cliente por ese escenario de tipos de interés por el suelo. Guardaban el pasado diciembre apenas 15.400 millones de euros, lo que supone un 11,5% menos que un año antes, mientras que los fondos en cuentas a la vista avanzaron un 3,4% y concentran el 75% del ahorro bancario de los gallegos.

Los depósitos aumentaron un 7,6% en el caso de la provincia de A Coruña, un 4,8% en Pontevedra, el 2,2% en Lugo y un 1,8% en Ourense.

Con este nuevo acelerón, el ahorro supera supera un 57% al saldo del crédito. Lo que el sector llama gap comercial: hay 23.379 millones de euros más en depósitos que en financiación concedida. Que se resiste a despegar. Los préstamos en vigor en la comunidad ascendieron a 40.893 millones de euros tras una caída del 0,9% durante el último trimestre del año por el arrastre del recorte de operaciones con las administraciones, donde el descenso fue del 16,7%, frente al estancamiento en el sector privado. En el global del año, el crédito en Galicia aumentó un 11,8% en el sector público y un 1,6% en el privado.