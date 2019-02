Ignacio Galán, nombrado "Español Universal" por la Fundación Independiente

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido la distinción 'Español Universal' de la Fundación Independiente, con la que ha querido "distinguir y homenajear la extraordinaria trayectoria". Tal y como apunta la Fundación, Galán puede presumir de haber dirigido compañías punteras de los sectores industrial y tecnológico en las que ha plasmado "su visión de futuro y su capacidad para adelantarse a las nuevas necesidades de la sociedad".

La entrega se ha producido en el transcurso de un acto celebrado anoche en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, tras la intervención del presidente de la Fundación Independiente, Aldo Olcese, y la laudatio de Galán pronunciada por la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa.

El presidente de la Fundación Independiente ha destacado, en presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y de alrededor de 300 invitados, que "la gestión de Ignacio Galán se ha caracterizado por la creación de valor para la sociedad, fundamentalmente a través de la generación de empleo y el impulso del tejido industrial".

Asimismo, Olcese, que ha leído un testimonio de adhesión al nombramiento remitido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que el presidente de Iberdrola "ha sabido entender la necesidad y la urgencia de transformar el modelo energético hacia uno más eficiente y medioambiental, y ha demostrado que es posible compaginar un proyecto empresarial de éxito con el desarrollo sostenible".

En este sentido, ha resaltado que, con Ignacio Galán al frente, Iberdrola es hoy "una de las principales energéticas del mundo, con presencia en decenas de países y reconocida por su firme y pionera apuesta por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, la innovación y la responsabilidad social corporativa".

Aldo Olcese ha concluido su intervención resaltando la personalidad de Galán como hombre de "faros largos y visión estratégica, con enorme capacidad y determinación para definir y alcanzar los objetivos".

"Un nuevo estímulo para seguir mejorando nuestro país"

Tras mostrar su agradecimiento, el presidente de Iberdrola ha afirmado que este reconocimiento supone "un nuevo estímulo para seguir contribuyendo a cristalizar el gran potencial de España y a hacer del nuestro un país mejor en un mundo mejor".

En esta línea, Ignacio Galán ha asegurado que "España es un gran país formado por grandes personas. En mi extensa andadura a lo largo y ancho de este mundo he sido testigo del gran trabajo, la dedicación y la valentía de tantas mujeres y hombres que hacen del nombre de España un sinónimo de esfuerzo, de solidaridad, de innovación y de creatividad, siempre con un gran sentido de la responsabilidad. Por ello, siempre me he sentido profundamente orgulloso de ser español, de pertenecer a un país tan diverso en regiones y territorios".

El presidente de Iberdrola se ha mostrado convencido de que "los hombres y mujeres que forman esta realidad diversa y plural que es España tienen el potencial necesario para afrontar los desafíos de este mundo global" y ha aludido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 como la mejor guía, dado que establecen un "firme compromiso con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; la igualdad; la conservación del medio ambiente y los jóvenes, por los que Iberdrola está apostando con fuerza".

La Fundación Independiente inició el ciclo 'Españoles Universales' en 1996 para distinguir a aquellos españoles que, cumpliendo tres requisitos -tener arraigadas convicciones democráticas, ser defensores de la sociedad civil y tener una amplia proyección internacional-, pudieran servir de modelo de excelencia a la ciudadanía.

Entre otros, estos han sido los premiados hasta la fecha: Camilo José Cela; Placido Domingo; Vicente Ferrer; Federico Mayor Zaragoza; Margarita Salas; Julio Iglesias; Miguel Induráin; José Lladró; Pedro Duque; Padre Ángel García; Ricardo Díez-Hochleitner; Rafa Nadal; Dr. Valentín Fuster; Homenaje Universal al idioma español; Iberia Líneas Aéreas de España y Dr. Rafael Matesanz.



Iberdrola y Nike extienden a Europa su acuerdo de energía verde



Iberdrola y Nike han firmado su tercer contrato de compraventa de energía limpia a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) en tres años, con la mirada puesta, por vez primera, en Europa. Este nuevo contrato se basa en la exitosa experiencia de ambas compañías en Estados Unidos. En total, la prestigiosa marca deportiva recibirá, a ambos lados del Atlántico, la producción de 209 megavatios (MW) de energía eólica renovable propiedad de Iberdrola.

Según el nuevo contrato, Iberdrola suministrará energía limpia a las instalaciones de Nike en Europa con la producción de 40 MW del complejo eólico de Cavar. Ubicado en Navarra, este enclave renovable está formado por cuatro parques con una capacidad conjunta de 111 MW y cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2020.

"Los deportistas necesitan aire puro y agua limpia para progresar. El uso de energía 100% renovable en todas las instalaciones que operamos a nivel internacional nos permite cumplir con nuestros compromisos de sostenibilidad y proteger el futuro del deporte", ha señalado Noel Kinder, responsable de Sostenibilidad de Nike.

Noel Kinder ha explicado que "ya en el año 2018 anunciamos la contratación de energía 100% renovable para suministrar nuestros centros en América del Norte y gracias a este último contrato, todas nuestras instalaciones en Europa también contarán, a partir de 2020, con energía verde. De esta forma podremos cumplir el 75% de nuestro objetivo mundial".

Los contratos suscritos entre Nike y Avangrid Renewables (filial de Iberdrola) en Estados Unidos incluyen el suministro de 100 MW de energía eólica producida en el parque eólico de Karankawa, en Texas, y 69 MW de los parques de Leaning Juniper y Juniper Canyon, en Oregón, destinados, estos últimos, a abastecer la sede central de Nike, en Portland. Estas operaciones permiten a Nike cubrir con fuentes 100% renovables todas las necesidades de energía eléctrica de las instalaciones que posee u opera en América del Norte.

Espaldarazo a la lucha contra el cambio climático

Por su parte, Xabier Viteri, director del Negocio de Renovables del grupo Iberdrola, ha asegurado que "las grandes empresas que se preocupan por la sostenibilidad están demostrando ser un motor decisivo en la lucha contra el cambio climático. Cada vez es mayor el número de empresas que se imponen objetivos estrictos en materia de reducción de emisiones y Nike está demostrando su liderazgo para cumplirlos", .

Viteri ha añadido que "las nuevas inversiones en energía renovable que la compañía lleva a cabo para cubrir los contratos de compraventa a largo plazo benefician directamente a la sociedad, ya que se incrementa la producción de electricidad libre de emisiones. En Europa hay un gran mercado para este tipo de contratos y confiamos en cerrar más operaciones en otros países en los próximos meses".

Iberdrola está exportando a Europa su experiencia en la gestión de contratos a largo plazo en Estados Unidos y México, a cuyas empresas con presencia global ya suministra la producción de más de 6.000 MW.

En esta línea, el complejo de Cavar es el primer proyecto eólico de la compañía en Europa destinado a contratos de compraventa de energía a largo plazo.

Cabe recordar que Iberdrola ha firmado también en los últimos meses contratos con Euskaltel, Kutxabank y Uvesco, pioneras en los sectores bancario, de telecomunicaciones y distribución en España, que se cubrirán con parte de la energía generada en la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa, que con 500 MW de capacidad instalada se convertirá en la mayor instalación solar de Europa.