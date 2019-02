Las auxiliares piden más de un 30% de su deuda para volver de inmediato a Vulcano

La plataforma de empresas auxiliares afectadas por los impagos de Vulcano planteará una contrapropuesta al astillero para volver a trabajar a bordo del ferri Villa de Teror. Como anticipó FARO, la factoría les ha planteado una quita del 25% sobre las facturas impagadas -no cobran desde mayo-, así como un pago inicial del 30% sobre el importe de esa deuda para retomar los trabajos de construcción. Pero las subcontratas consideran este planteamiento como insuficiente. En primer lugar reclaman que un incremento del desembolso inicial ya que, para una compañía con una deuda de 500.000 euros, ésta debería volver a las gradas de Teis con un ingreso de 150.000 euros.

Tampoco aceptarán una hoja de ruta que establezca como hito final la entrega del barco. Para entonces es cuando Vulcano asegura que les ingresará un 45% de las facturas no abonadas. La plataforma opta por "una fecha a convenir" tras los 42 días que, dice el astillero, necesita para terminar la construcción del ferri. "Nada nos garantiza que el barco vaya a entregarse después de ese plazo", apuntaron fuentes próximas a la plataforma. Además de solicitar la renegociación de la quita propuesta -formalmente el planteamiento no habla de quita, sino de un 25% a pagar "a entrega" pero sin garantías-, las empresas auxiliares no descartan que algunas de las integrantes en la plataforma necesiten otro tipo de "acuerdos puntuales". Los impagos de Factorías Vulcano han causado ya el despido de un centenar de trabajadores de estas compañías.

Trabajadores de subcontratas participarán hoy por último en la manifestación convocada por los sindicatos CC OO, UGT y CIG, que partirá a las 10:00 horas de las gradas de Teis. La plataforma quiso ayer trasladar su "compromiso de terminación de los trabajos contratados hasta la finalizacion" del Villa de Teror (construcción 548 de Vulcano), "aportando para ello los recursos materiales y humanos una vez se acuerden, por todas las partes, las condiciones de pago".