Maroto advierte que la automoción exporta el 70% de su producción y que toda la UE vetará el diésel

Casi no había puesto ni el pie en el Círculo de Empresarios de Galicia y la ministra de Industria, Comercio y Turismo se encontró con la principal reivindicación del tejido productivo vigués. "Tenemos una geografía caprichosa que merma nuestra competitividad", se quejó la presidenta de la organización, Patricia García, con una reivindicación expresa a conectar a Vigo a la alta velocidad "que llegó a España en 1992". Reyes Maroto reconoció que para eso estaba ayer aquí, para sumar "esa mirada territorial que debemos tener desde el Gobierno". Venía directa de visitar el astillero Armón y con el tiempo contado para luego conocer el gigante pesquero Pescanova, pero probablemente el principal guiño fue para la automoción. En la agenda no había hueco para acercarse a la factoría de PSA, que precisamente tenía a su cúpula a la misma hora reunida con el presidente de la Xunta en Santiago, pero no dejó pasar la ocasión para desvelar que en su reciente visita a Opel en Figueruelas le transmitieron que la fábrica viguesa "es número 1 en innovación, tecnología y volumen de producción". "Todos los modelos aquí tendrán versión eléctrica y es algo que no se está haciendo en todas la plantas del sector", recordó, antes de advertir que "la automoción y toda la industria tienen que hacer una transición" hacia "un país más sostenible e innovador".

No negó la ministra que el consumidor está perdido por el veto fijada en el todavía borrador de la ley contra el cambio climático a la venta de coches de gasóleo y gasolina a partir de 2040 y todo "el ruido" generado. "Está recurriendo a los coches de segunda mano incluso, que contaminan más", apuntó. Preguntada por Alberto Cominges, secretario de Ceaga, sobre el "realismo" del calendario, Maroto subraya que ahora mismo "no hay nada prohibido" y que los plazos serán una de las cosas a tratar en la agenda sectorial.

"Lo vamos a tratar con el sector -insiste- y con los tiempos necesarios". Pero sin olvidar, advierte, que el horizonte marcado por la UE para la producción de vehículos con combustibles fósiles es "muy estricto para nuestras plantas" y que con un saldo exportador superior al 70% el futuro de la automoción española no está tan condicionado por lo que ocurra aquí, como por lo que decidan los países a los que la industria española de la automoción vende. Industria trabaja con los grupos automovilísticos para garantizar la producción de modelos eléctricos en España y "en informar al consumidor para estimular la compra de vehículos menos contaminantes".

Con el resultado de la convocatoria del Plan Reindus bajo el brazo -en Galicia se presentaron 23 solicitudes por un importe de 67 millones-, Maroto defiende la necesidad de apostar por la reindustrialización del país para que el sector alcance el 20% del PIB en 2020. Los costes energéticos son un problema. Tampoco lo niega. Y ahí se enmarca el estatuto de la industria electrointensiva para buscar un marco de precios estable. Hoy se reúne con el comité de empresa de Alcoa, al que trasladará que "ya se están evaluando oferta" de compra para las plantas de A Coruña y Avilés. Maroto adelanta que se requerirán "mejoras" y "la modernización" de las factorías.