La plantilla acepta con condiciones la propuesta de pagos de Vulcano

La de septiembre fue la última nómina que ingresaron los 73 trabajadores de Factorías Vulcano, un astillero con carga de trabajo -un único pedido, eso sí- y que en las mismas fechas percibió un anticipo de Banco Santander ante la imposibilidad de terminar el ferri Villa de Teror (que a la larga resultó también insuficiente). De momento, el escenario distará mucho de la normalidad aunque la plantilla acepte, como ha decidido, el plan de pagos fijado por la dirección de Vulcano para terminar la construcción del barco. La compañía -bajo control de la familia Santodomingo a través de Astilleros La Mecánica- ha ofrecido a sus empleados el abono inmediato de dos de las cinco nóminas que les debe, otros dos ingresos a fin del primero y el segundo mes de la vuelta a las gradas, y los tres sueldos restantes a éxito (a la entrega del ferri). La plantilla dirá mañana que sí, pero siempre y cuando los directivos del astillero no puedan sacar beneficio.

Según explicaron a FARO fuentes del comité de empresa, la plantilla ha aceptado con condiciones. Que "se haga de una manera lineal, de esta forma no se superaría el gasto total previsto, y éste se distribuiría de con cantidades idénticas a cada trabajador". "Los sueldos de la dirección suponen casi la mitad de los gastos salariales", ahondaron. Por eso "el reparto del riesgo" deberá ser "igual entre todos". Los empleados del astillero han recordado que se encuentran en una "situación límite", y que "siempre han demostrado, más que nadie, su voluntad de acabar el barco". No está claro, en todo caso, cuál será el estado de liquidez de Vulcano cuando logre -si lo hace- terminar el ferri encargado por Naviera Armas; en suma ha consumido ya casi el 80% del valor del contrato, de 60 millones de euros, de ahí que en su hoja de ruta haya planteado a la industria auxiliar una quita del 25% sobre las facturas que adeuda.

Como anticipó ayer este periódico, Vulcano quiere que las subcontratas retomen la actividad cuanto antes, y les ha ofrecido un pago inicial del 30% de lo que les debe. El primero y segundo mes cobrarían con normalidad, y percibirían un último 45% a fecha de entrega. Aunque no ha trascendido la decisión de la industria auxiliar, ésta prefiere marcar plazos temporales y no de hitos de trabajo. Por ejemplo, que el último pago se realice al día 42, que son los que Vulcano asegura necesitar para terminar la construcción del ferri. "Lo mismo el barco ni se entrega". Las subcontratas se han agrupado ya en una plataforma (son unas 30 empresas), y también dirán este lunes si aceptan o no. Para una compañía con 500.000 euros de deuda -las auxiliares llevan desde mayo sin cobrar-, este plan pasa por que ingresen 150.000 euros al arranque de las obras y otros 225.000 a éxito. No se ha aclarado si la oferta es para todas las empresas, tanto para las que tienen trabajos pendientes a bordo como las que ya concluyeron su tarea.

El miércoles habrá una manifestación desde el astillero al edificio de la Xunta en Vigo.