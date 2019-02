Trabajo plantea que las empresas paguen más, pero sin subir los tipos de cotización

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, apuntó ayer en el Congreso que la voluntad del Gobierno es que los empresarios paguen más cotizaciones a la Seguridad Social para sanear el déficit del sistema público de pensiones. "Queremos que paguen más cotizaciones a la Seguridad Social. Queremos disminuir el déficit con mejoras de gestión, pero queremos que haya mejores cotizaciones", apostilló. Eso sí, Granado matizó después sus declaraciones y aseguró que sus afirmaciones no iban dirigidas a una futura subida de tipos, sino que el aumento de las aportaciones tendría que ser, a su juicio, a partir del pago de mejores salarios.

"No estamos pensando en subir los tipos de cotización. Nosotros lo que queremos es que suban los salarios", indicó, añadiendo que "este país no se puede permitir el lujo de seguir pagando buenas pensiones si los salarios son inferiores a las pensiones". "Luego los organismos internacionales nos dicen, con razón, que tenemos una relación muy generosa entre pensión y salario", afirmó, en referencia a una tasa de sustitución que en España es elevada respecto a otros países "no porque haya subido desorbitadamente" la cuantía de la pensión, ha sostenido, "sino porque los salarios han disminuido".