Desalojan a la plantilla de Vulcano del edificio de la Xunta en Vigo

El comité de empresa de Factorías Vulcano se encerraba esta mañana en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo "a raíz de los últimos acontecimientos en los que no se intuye solución alguna", informó CC OO. Los representantes sindicales exigían una reunión con los responsables de la administración autonómica para que les digan cómo se va a resolver este asunto, ya que llevan meses sin cobrar. La plantilla no ha cobrado ninguna nómina desde septiembre. Los delegados avisaron que "no abandonarán las instalaciones hasta que desde la administración convoque una reunión donde se decida de una a vez por todas la situación crítica de los trabajadores en situación de impago y sin recursos para subsistir más". La Policía Nacional se ha presentado en el edificio y los ha desalojado.

El presidente del comité, Nicolás Sangabriel, ha explicado a FARO que se han sido recibidos por el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, quien les ha "prometido" un encuentro este jueves. Las negociaciones para la culminación del ferri, y por tanto para el desbloqueo de dinero para el abono de salarios y facturas atrasadas a la industria auxiliar, se encallaron este lunes. Aún así, fuentes conocedoras del proceso han indicado que los encuentros continuarán este miércoles y mañana jueves.

Convocatoria de manifestación

El comité de empresa, los trabajadores y los sindicatos han decidido hacer una manifestación el próximo miércoles día 6 a las 10:00 desde las instalaciones del Astillero hasta la Xunta.

El objetivo de esta acción es el de reclamar una solución para la situación actual de la plantilla que lleva 5 salarios sin cobrar y ante la incertidumbre sobre la finalización del barco y el futuro del empleo.