El nuevo año traerá subidas en el móvil, las cuotas de los autónomos o la alimentación

El 2019 será un año -otro más- para rascarse el bolsillo, porque llegará con subidas en los peajes, los servicios de telefonía e internet, los productos de alimentación o la vivienda. También para los trabajadores por cuenta propia, que verán cómo, tras el 31 de enero, se encarece la base mínima por la que cotizan la gran mayoría de ellos (el 77% del total en Galicia). Al otro lado de la moneda, serán muy pocos los productos que se abaraten. Poquísimos. Se anuncia una rebaja inmediata del precio del gas natural y el acceso al alquiler será también un poco más asequible, según una reciente reforma legal.

| Móvil e internet. Las principales empresas de telecomunicaciones del país preparan subidas la tarifa del móvil e internet, en parte motivadas porque muchas de ellas van a tener que realizar un importante esfuerzo económico para desplegar y probar la nueva red de 5G. Recientemente, el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, criticó estos incrementos ya que "en otros países de Europa las tarifas están bajando".

| Alimentación. El coste de los alimentos acumula incrementos interanuales constantes desde febrero de 2015, con lo que previsiblemente mantendrá la misma tendencia al arranque del año. En noviembre estos productos se encarecieron de media un 1,3% interanual, un alza inferior a la subida de los salarios negociada por convenio (2,01%) en el mismo periodo. En lo que va de año las patatas, las frutas frescas y el pan han elevado su precio un 17, 8,3 y 2,7%, respectivamente.

| Vivienda. Todos los estudios apuntan a que el precio de la vivienda continuará aumentando a lo largo de 2019, en un porcentaje que rondará el 5%, y seguirá recuperándose de las fuertes caídas que sufrió durante los peores años de la recesión económica. También continuará ganando terreno el Euríbor, el tipo de interés al que se conceden la gran mayoría de los créditos hipotecarios en España. Aunque su escalada, para respiro de los hipotecados, está siendo pausada y lenta (de hecho, sigue en negativo, en -0,132), y así se prevé que permanezca durante los próximos meses. Podría coger algo de carrerilla, no obstante, si el Banco Central Europeo (BCE) decide subir los tipos de interés a partir del otoño, como presagian los analistas. Los que sí que tendrán un pequeño alivió serán aquellos que opten por alquilar, aunque solo de primeras. El Gobierno acaba de dar luz verde a la nueva ley de arrendamientos que limita los meses que los propietarios pueden pedir de fianza (los deja en tres como mucho), pero no pone coto a los precios como reclamaban algunos partidos de la oposición.

| Combustibles. El coste no aumentará en Galicia de forma inminente, como sí sucederá en otras nueve comunidades autónomas. ¿Por qué? Se debe a una subida del impuesto sobre hidrocarburos que aprobó ya el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su objetivo es equiparar el gravamen en toda España y evitar lo que se conoce como el efecto frontera, ya que hay regiones que no aplican el llamado céntimo sanitario, y otras -Galicia es una de ellas, junto con Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana- que lo hacen en su tipo máximo. Dado que en el caso gallego ya está en su tope, esta norma no tendrá ningún impacto para los conductores. Eso sí, el perjuicio podrá ser muy notable si prospera el proyecto presupuestario del actual gobierno socialista y su propósito de equiparar los precios del diésel con los de la gasolina para penalizar el consumo del primero. De prosperar, el incremento por litro de diésel será de 9,5 céntimos.

| Autónomos. La cuota para los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima subirá en 5,36 euros al mes. Así lo recoge el acuerdo al que llegaron hace unos días el Ministerio de Trabajo y las asociaciones del sector. En principio, es un pacto temporal, ya que la intención de ambas partes es conseguir que los autoempleados coticen en función de sus ingresos reales. La fórmula ya está en estudio. A cambio de las subidas de las cuotas los autónomos también verán mejoradas algunas coberturas de protección social y acceso al subsidio por cese de actividad.

| Los peajes. El incremento de las tarifas será generalizado en toda España, con la excepción de las nueve autopistas rescatadas por el Gobierno, para las que se han aprobado jugosas rebajas (de hasta el 30%) o incluso exenciones totales (como la AP-1). De media el encarecimiento en este tipo de vías será del 1,67%, un umbral que envidiarán los conductores de la AP-9. En este caso la subida alcanzará el 3,47% al comienzo de 2019, al sumarse un 1% imputable a las obras de ampliación del puente de Rande y un 0,8% relativo a la gratuidad en el tramo Vigo-Pontevedra. Esta autopista se encarecerá, en definitiva, el doble que el promedio de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado.

| Luz y gas. La parte regulada del recibo eléctrico permanecerá congelada de cara a 2019. Esta medida, aprobada hace unas semanas por el Ejecutivo, evitará que el 40% de la factura de un consumidor doméstico sufra cambios. Las posibles subidas o bajadas quedarán fiadas a la evolución del mercado de generación eléctrica. Las cotizaciones de los contratos de futuros apuntan a subidas moderadas en los próximos meses. La tarifa regulada del gas natural, que subió el 8,4% en octubre, bajará desde enero un 4,4% de media.

| Hoteles y aviones. De acuerdo a los cálculos de la Asociación Mundial de Viajes de Negocios (GBTA, por sus siglas en inglés) y CWT, difundidos en el informe de Previsión Global para el Sector de los Viajes, las tarifas hoteleras se encarecerán en España una media del 8,5% (frente al 3,7% global), y otro 6,7% para las aéreas (por el alza del 2,6% estimada a nivel mundial).