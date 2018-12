La economía gallega en 2019: los nuevesectores clave miran al futuro

La economía gallega crecerá en ventas y empleo en un 2019 que estará marcado por el Brexit. Los nueve sectores productivos que "tiran" de la economía gallega pronostican un aumento del empleo y de la facturación en un un año que, sin embargo, vendrá con cierta carga de incertidumbre.

Las patronales del metal, naval, textil, comercio, turismo, conserva, construcción, madera e industria pesquera supeditan la mejora de los indicadores económicos en Galicia a la apuesta por la innovación, la formación específica y las ventas en el extranjero. Entre los factores de incertidumbre señalan la inestabilidad política en España, las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la guerra comercial fomentada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estas son las opiniones de los nueve hombres que representan los principales sectores de la economía de Galicia:

Clúster galego textil moda (COINTEGA)

Se muestra "convencido de que el cambio de tendencia –de producirse– en ningún caso vendrá del lado de la demanda" porque el consumidor tiene ahora "unos criterios de compra muy influenciados por el precio y las promociones, y además ha priorizado otras alternativas en las que gastar su dinero". A nivel de empleo, Rocha prevé que continúe al alza la demanda de "nuevos perfiles profesionales, de elevada cualificación y especialización, compensando las pérdidas en ocupaciones que ya no son necesarias o rentables". Por último, cree que los factores de incertidumbre "están bastante bien identificados y diagnosticados; la solución no puede ser esperar a ver si escampa, sino que hay que actuar cambiando el modelo de negocio y, sobre todo, la oferta".

Asociación de industriales metalúrgicos (Asime)

Destaca Mallón que "la innovación será el factor diferenciador y determinante, no solo para el año 2019, sino también para los años siguientes. Debemos seguir ofreciendo productos de alta calidad y para ello contamos con fortalezas muy relevantes", ahonda. Su estimación pasa por un alza del 5% en volumen de negocio de la industria, y de entre el 5 y el 7% en materia de empleo. "De todos modos habrá que ver cómo se van comportando los mercados internacionales, que cada vez son más cambiantes".

Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga)

Destaca también "la apertura hacia nuevos mercados y tipologías de buques", una tendencia que ha llevado ya a esta industria a convertirse en una referencia mundial en buques de investigación u oceanográficos, por ejemplo. "La tendencia nos hace pensar que podremos llegar a las 32 unidades" en cartera. Hasta octubre el importe de los pedidos de los astilleros gallegos rondaba los 750 millones de euros. Para Freire "será clave seguir fortaleciendo ámbitos como el de la formación naval, cada vez más demandada y especializada, pues la carencia de mano de obra especializada nos apremia".

También, enumera, el acceso a la financiación, el aumento de capacidad y participación activa de más entidades bancarias y compañías aseguradoras y reaseguradoras", y admite "la dificultad de anticiparnos a las fluctuaciones de los mercados, que impiden acometer inversiones innovadoras de calado". Para Aclunaga es preciso un "plan de formación más a la medida de los ciclos productivos del naval".

Industria pesquera (Conxemar)

Tercero , costes de combustible no competitivos, especialmente en Galicia, lo que nos preocupa mucho, ya que exportamos por carretera a nuestro principal mercado, la UE. Cuarto, los costes de electricidad, muy elevados y perjudiciales para nuestras industrias. Por último –concluye Freire– la "posible subida de tipos de interés en 2019".

Clúster Turismo de Galicia

No obstante, aclara Pardal, "nuestro objetivo no está en la cifra en sí si no en trabajar a largo plazo en la mejora de otras ratios, como la estancia y el gasto medio, que han mejorado este año, con un incremento de tarifas hoteleras que ha estado en torno a los dos puntos, lo que ha permitido también mejorar la rentabilidad". Para el clúster el objetivo ahora "se centra en la apuesta por la captación de flujos de viajeros que garanticen un crecimiento sostenible", sobre todo en zonas "muy sensibles a la presión turística en determinadas épocas del año". El sector seguirá trabajando, concluye Pardal, en la desestacionalización del turismo y en un crecimiento sostenible a largo plazo".

Federación gallega de comercio

La Federación Gallega de Comercio considera necesario configurar un "plan de choque para el sector, que contemple medidas para mantener el equilibrio entre los distintos formatos comerciales, restablecer una política ordenada de rebajas, revisar la fiscalidad, impulsar acciones de dinamización comercial, reducir la brecha digital y medidas de control contra la competencia desleal". La mejora en la formación, en opinión de Seijas, sería también una palanca de crecimiento en el comercio.

Conservas de Pescados (Anfaco)

Para su secretario general, Juan Manuel Vieites, es complicado aventurar el futuro escenario en materia laboral. "Solo me atrevería a estimar una previsión de mantenimiento del empleo, aunque con una expectativa de que puedan rebasarse los 12.000 trabajadores en Galicia".

En la conserva, destaca, "las relaciones laborales del sector gozan de estabilidad y pautas de crecimiento sostenido". En cuanto a los escenarios a vigilar, Vieites menciona "las dificultades de abastecimiento de materia prima, así como la amenaza que puede venir determinada por la política de acuerdos comerciales de la UE con países del sudeste asiático". La internacionalización, los desarrollos innovadores y la calidad serán los motores de esta industria.

Asociación gallega de la construcción

"Uno de los factores de incertidumbre será la dificultad o imposibilidad de avanzar en las reformas estructurales pendientes, junto a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno con el alza de la fiscalidad empresarial".

Clúster da Madeira e o deseño

Para Iglesias la madera "presenta una ventaja anticíclica en relación a los demás: está perfectamente enclavada en las oportunidades que supone la bioeconomía y el final de la era del petróleo", aunque comparte con los demás que el Brexit y el comercio mundial serán elementos de incertidumbre. Este sector apuesta en firme por el "incremento del valor de la producción a través del diseño".