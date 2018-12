Invertir en fibra y apostar por la red inalámbrica, claves para llegar al rural gallego

Galicia tiene la mejor cobertura de toda España según destacan las operadoras y la Xunta, pero el objetivo está en proporcionar el mejor servicio a aquellas zonas que a día de hoy ofrecen mayor dificultad, como es el rural gallego. Para ello, estiman necesario continuar invirtiendo en desplegar fibra y también apostar por las conexiones inalámbricas. Estas son las premisas principales expuestas durante la mesa redonda organizada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en colaboración con FARO centrado en La conectividad en Galicia, situación y retos. El diálogo en la sede del decano de la prensa española trató sobre la actualidad del acceso a internet y a la cobertura móvil en los hogares y empresas gallegas, insistiendo tanto en las fuertes inversiones realizadas en los últimos años como en las lícitas reclamaciones de los ciudadanos que buscan tener el mejor servicio pese a vivir en zonas de difícil cobertura. Solo un dato: entre 2011 y 2018 el uso de internet en la comunidad gallega pasó de un 58% a un 80,4%. Y, mientras, la UE fija que en 2020 toda la población debe tener acceso a una cobertura de 30 megas por segundo. Xunta y firmas coinciden: "Queda trabajo por hacer".



Moderado por el director del Área de Tecnología de FARO, Bruno Rodríguez, la mesa redonda contó con la presencia de los cuatro principales operadores presentes en Galicia. Ante el reto de intentar dibujar una composición de lugar, la primera en intervenir fue Marta Menéndez, directora regional de Telefóçnica, que señaló que la comunidad gallega "es orográficamente compleja" y que eso afecta a la hora de ofrecer un mejor servicio, "pero sin embargo la cobertura no es mala". "Hay zonas que han podido quedar fuera, pero seguimos trabajando en ello; es altamente retador", matizó Menéndez.



El director general de R, Alfredo Ramos, apuntó por su parte que en los últimos años la compañía ha invertido más de 1.300 millones de euros y que, desde 2017 -junto con Orange- han llevado a cabo 160 acciones de mejora. "En estos últimos dos años hemos hecho un gran avance en la cobertura en el rural", señaló Ramos.



Por su parte, desde Vodafone opinan que el acceso a internet "se ha convertido en un bien de primera necesidad". El director de la firma en Galicia, Francisco Vallejo, explicó que "la cobertura que ofrecen todos los operadores es muy buena" en la comunidad y apuesta por "desmitificar" que la fibra óptica sea la solución para todo, recordando que "con conexiones inalámbricas se puede dar un muy buen servicio". En este punto coincidió también el director territorial del Canal Punto de Venta Orange, Antonio Conde, que aportó que "más de 9 de cada 10 usuarios consume hoy 4G" (la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil). "Galicia es la mejor en cobertura porque se ha hecho una gran inversión; todos hacemos esfuerzos y el consumidor siempre tiene derecho a exigir lo mejor", comentó.



Inversión y futuro



Sin embargo, Galicia no está exenta de dificultades. El informe de zonas blancas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 2017 recoge que todavía hay 28.000 zonas sin conexión real a internet. En ellas viven 900.000 de los 2,7 millones de habitantes de la comunidad gallega. "En Galicia tenemos el 40% de los núcleos de toda España y el 90% de ellos tienen menos de 100 habitantes", ilustró la directora de la Amtega, Mar Pereira.



Para intentar dar una vuelta a esta situación las administraciones están tomando medidas. "Nosotros podemos influir hasta dónde podemos; se dan ayudas para incentivar que se hagan inversiones en las zonas blancas", comentó. Según Pereira, desde 2015 se invirtieron desde España 46,5 millones de euros, mientras que Galicia puso sobre la mesa otros 18. "La idea es que de aquí a 2021 se inviertan otros más de 45 millones", explicó.



Por otro lado, desde la agencia se apuntó que "el presente está en la fibra y el 4G" y que "la cobertura móvil es parte de la solución de la conectividad en el rural". En este sentido, Marta Menéndez recordó que "la red de cobre lleva casi 100 años" dando un servicio excelente, "pero para bien o para mal la tecnología va por otro camino, el de la fibra". Entonces, la responsable de Telefónica se pregunta (y responde): "¿Es la única opción disponible? No; con el 4G se cubren necesidades y da un rendimiento estupendo".



Antonio Conde, por su parte, aprovechó para señalar que "el nivel de despliegue de fibra es más grande en España que en países como Francia" y que éste sería "todavía mayor" si no fuese por la regulación existente. "Nos ocurre que tenemos ciertas dificultades en muchas poblaciones", indicó Conde. Desde R opinaron lo mismo y resaltaron la importancia del 4G para llegar a todos los rincones. Sin embargo, para ello hace falta mucha inversión. "Hemos hecho un cálculo sobre lo que nos costaría llegar hasta el último gallego: serían 500 millones de euros para empezar y 790 millones al año", explicó Alfredo Ramos.



Francisco Vallejo también estimó que "los anchos de banda actuales" deberían ser "suficientes" para cubrir la demanda que existe entre los usuarios de Galicia. "Hay soluciones encima de la mesa para dar un buen servicio con redes inalámbricas", explicó el responsable de Vodafone en Galicia.



De cara al futuro todos los operadores coinciden en que la intención es "seguir invirtiendo" en el despliegue de la fibra óptica y que existe un "compromiso" con Galicia para llegar a todos los sitios y seguir desarrollando sus proyectos. Mientras, desde Amtega se fijaron un compromiso centrado en tres ámbitos: ayudar a los mayores a acercarse a la tecnología -Mar Pereira recuerda que "existe una gran diferencia entre los mayores de 55 años e los menores de esa edad" en el uso de internet-, seguir con iniciativas de emprendimiento y colaboración y continuar con el proyecto DigiTalent (que tiene por objetivo reducir la brecha creciente entre la demanda y la disponibilidad de talento digital).





Francisco Vallejo - Director de Vodafone en Galicia





Francisco Vallejo - Director de Vodafone en Galicia

"Cuando alguien desarrolla un proyecto empresarial tiene que tener en cuenta las telecomunicaciones"

Francisco Vallejo tiene claro que a la hora de disponer de un buen servicio de red hay que valorarlo como lo que es, "un bien de primera necesidad". "Se han hecho polígonos empresariales en lugares en los que nadie pensó en las telecomunicaciones", ilustra el director de Vodafone en Galicia. "Cuando alguien desarrolla un proyecto empresarial tiene que tener en cuenta todo, también este aspecto", apunta. Para Vallejo, "el cliente gallego es más exigente" que los del resto de España.

El responsable de Vodafone en la comunidad recuerda que en Galicia existe "una competencia feroz" que beneficia a los usuarios, que a su juicio_"tienen que tener un ancho de banda y un acceso a datos razonable". En este sentido, la firma apuesta por continuar "desplegando fibra óptica" en suelo gallego y por la "banca ancha ultrarrápida"._"Vamos a estar con el 5G también", recalca.

Además de estas medidas Vallejo también comenta que Vodafone forma "a casi 7.000 mayores en TIC [tecnologías de la información y la comunicación]" y apunta que "el nuevo analfabeto es el que no sabe usar el teléfono móvil".



Marta Menéndez - Directora de Telefónica en Galicia





Marta Menéndez - Directora de Telefónica en Galicia

"Vamos a seguir invirtiendo; el compromiso

de Telefónica con Galicia es absoluto"



La directora de Telefónica en Galicia, Marta Menéndez, está convencida de la buena cobertura que dispone el territorio gallego y también de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Entre ellas se encuentra el 5G, que en el caso del operador español "estará disponible para probar a principios de 2020". Sin embargo, Menéndez entiende que "no conviene levantar expectativas" porque todavía es muy pronto.

La responsable de Telefónica asegura que la compañía "va a seguir invirtiendo" ya que "el compromiso con Galicia es absoluto": aquí trabajan 1.100 personas de forma directa –y otras tantas indirectas) y disponen de un centenar de oficinas. Entre los objetivos que se fijan está seguir trabajando "en el aspecto cultural", "incorporar desempleados de larga duración" y apostar "por la formación".

Sobre el tipo de clientes que se encuentran en Galicia, Menéndez no percibe "diferencias entre los usuarios de otras zonas", aunque sí hace hincapié en que en el caso gallego "es infinitamente más difícil llegar a todas las poblaciones". Además, señala –a modo de ejemplo– que en la comunidad se encuentra el 30% de los postes de madera de toda España.



Antonio Conde - Director territorial del Canal Punto de Venta Orange





Antonio Conde - Director territorial del Canal Punto de Venta Orange

"En las encuestas de satisfacción el menor de los problemas es la cobertura móvil"

"Todo el mundo asume que no es el mismo servicio en el centro de la ciudad que en el medio rural". Con esta frase Orange defiende que Galicia goza de una buena cobertura –como señalan todos los operadores– y que las dificultades existentes en la actualidad se van reduciendo poco a poco. "En las encuestas de satisfacción el menor de los problemas en Galicia es la cobertura móvil", explica Director territorial del Canal Punto de Venta, Antonio Conde.

Para el responsable de Orange, la comunidad "es donde más competencia hay" y eso supone que "aquí hay ofertas que no se encuentran en el resto de España". Sin embargo, también matiza que "el gallego compara más a la hora de contratar un servicio", pero que si lo hace "es para mucho tiempo", ya que "la tasa de bajas es menor" aquí respecto al resto de comunidades autónomas españolas.

De cara al futuro desde Orange aspiran a que Galicia tenga "como poco, lo mismo que en españa". Para ello invertirán en fibra y seguirán apostando por una red de tiendas modernas (las smart stores) y por "ofrecer una estrategia de oferta diferencial".



