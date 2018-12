Casi la mitad de los hogares dicen que pagan más por internet que el año pasado

Casi la mitad de los hogares españoles con banda ancha fija asegura que su compañía de telecomunicaciones les aplicó una subida de precios en los paquetes contratados para este servicio a lo largo del primer semestre de 2018, según los datos del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC).

En concreto, el 28,7% de los hogares con banda ancha fija reconoce que el aumento de precio se asoció a mejoras en los servicios ofertados por el operador, mientras que un 6,9% desconoce el motivo del aumento y un 12,4% no percibe ninguna mejora en el servicio. Por el contrario, a un 48,1% no le consta ninguna subida de precios no solicitada.