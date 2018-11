Pescanova ficha a Vicente del Bosque para felicitarte la Navidad

Ha sido una de las grandes apuestas de la casa: recuperar un icono televisivo como Rodolfo Langostino, pero poniendo en valor sus bigotes. Y Nueva Pescanova ha elegido a un bigotudo de pro, el exseleccionador Vicente del Bosque, para hacerlo. La multinacional gallega ha presentado hoy su esperado spot navideño. "Para corroborar que los bigotes son sinónimo de identidad y calidad, Vicente del Bosque se ha dejado llevar por los Rodolfos y se ha afeitado su icónico bigote, de 50 años de historia. Un hecho que muchos esperaron ver tras el gol de Iniesta que llevó a España a ganar el Mundial en 2010, pero que Del Bosque nunca se atrevió a hacer", ha destacado la compañía.



La campaña muestra vivencias con las que el exseleccionador pierde su identidad con el afeitado del bigote: no le reconocen en su restaurante favorito y hasta su perro ladra sin cesar al verle llegar a casa. Del Bosque asegura que "muchas de estas escenas han sido vividas en paralelo mientras las grababa. Mi mujer, que fue la que hace 50 años me incitó a dejármelo, no supo qué decirme al verme sin bigote. No me reconocía".