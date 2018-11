Esto es lo que cobran los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional después de su última subida de sueldo

La decisión del Ministerio del Interior del Gobierno central de subir el sueldo de las decenas de miles de funcionarios tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las diferentes comunidades autónomas ya tiene su traducción en las nóminas de los agentes. Es, aseguran desde el Ministerio, un primer paso para llegar a la tan solicitada equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas con los agentes de las policías autonómicas (sobre todo la vasca y la catalana).



Aunque el mes pasado los sueldos vivieron un importante incremento lo que cobraron los funcionarios no era real: en ese pago se incluían los atrasos de los últimos meses. Pero ¿cuánto cobran estos agentes? Un guardia civil cobra un sueldo de unos 1.466 euros al mes mientras que un agente del Cuerpo Nacional de Policía llega a los 1.572 euros. Los sindicatos policiales insisten, no obstante, que hay que tener en cuenta que en estas nóminas la retención no es la real y que, por tanto, la subida de sueldo es mayor: de unos 150 euros. "La retención de este mes no es la de una sola nómina, sino la parte proporcional a 4 meses de esa parte de equiparación respecto al año natural", afirman.





Nómina noviembre mismo Policia N. y mismo G. Civil comparada con septiembre.



GC 1574,74€ - 1466,96€=107,78€

PN 1655,13€ - 1572,46€=82,67€



Subida real del acuerdo de equiparación este mes.



GC 107€

PN 82€



13.481 Familias de 2 act/reserva ni lo cobran.

La subida de sueldo en las nónimas de amobs trabajadores ha vuelto a generar una importante polémica. La creación de una junta independiente de Policías al margen de los grandes sindicatos del cuerpo y de las asociaciones de guardias civiles (en la Benemérita no están permitidos los sindicatos), provocó que miles de funcionarios en toda España se organizaran y salieran a la calle para exigir el mismo sueldo (por el mismo trabajo) que las policías autonómicas. Se vivieron concentraciones históricas en todo el país e incluso marchas desde diferentes capitales de provincia hasta Madrid. Tanto que el gobierno se vio obligado a intervenir. Y lo hizo en la mesa de la policía a nivel nacional en donde los únicos representantes válidos con los gobiernos son los de los sindicatos (Jusapol no tiene ahí representación alguna). Y ahí volvió a llegar la polémica.Los sindicatos policiales con presencia en la mesa de negociación acordaron varios aumentos progresivos en los sueldos (uno de ellos el que acaba de llegar este mes). Pero eso a muchos de los que habían salido a las calles les resultaba insuficiente de cara a sus expectativas. En este artículo te contamos hace varias semanas cuánto cobra un agente de los Mossos de Cataluña y cuánto recibe un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de una comisaría cualquiera de toda España. Las diferencias son notables y lo siguen siendo y por eso muchos agentes siguen amenazando con ir a otras grandes convocatorias de manifestaciones para intentar paliar esta situación que consideran injusto al ser el mismo trabajo el que realizan que sus colegas de cuerpos autonómicas.