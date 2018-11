UGT-Galicia pide "empleo digno y salarios de calidad" contra la violencia machista

El sindicato UGT en Galicia ha reclamado "empleos dignos y salarios de calidad" como los "pilares fundamentales de la lucha contra la violencia machista" ante el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En un comunicado, ha lamentado que "en Galicia ya van tres mujeres asesinadas" en 2018 y que en "2017 se presentaron 6.436 denuncias y casi 1.000 solicitudes de protección".

Según la organización, los asesinatos de mujeres representan la "forma de violencia más extrema; desde el 1 de enero de 2003 al 19 de noviembre de 2018, un total de 972 mujeres fueron asesinadas en España, 58 de ellas gallegas". En su opinión, "en el 2018 la situación sigue siendo insoportable". "Llama la atención el alto porcentaje de casos cerrados por sobreseimiento, un 56,3% de media en el primer semestre de 2018, datos estatales", ha censurado.

Para UGT Galicia, estos datos, "unidos a las sentencias absolutorias y otros casos que no fueron instruidos", derivan en "un número importante de denuncias que no terminan con sanción para el denunciado". "Aunque no existe una estadística oficial que recoja datos sobre la relación entre el desempleo y la violencia de género, es evidente que existe una estrecha conexión entre ambos indicadores", ha remachado el sindicato.