Un modelo mixto y educación en el ahorro, receta de los expertos para las pensiones

Educar a los jóvenes en la cultura del ahorro, informar a la opinión pública de la inviabilidad sobre el sistema de pensiones actual y avanzar hacia un modelo mixto. Estas son las tres premisas principales expuestas durante la mesa redonda organizada por la Fundación MAPFRE en colaboración con FARO centrado en el El futuro de las pensiones, cuya tasa de reemplazo (porcentaje de pensión que cobras cuando te jubilas en relación con el último sueldo) se sitúa hoy en el 82% y cuya proyección desciende al 49,7% para 2060. El diálogo en la sede del decano de la prensa española reveló los principales problemas que encuentran en el sistema empresarios y expertos en torno a una idea común: ¿Saben cómo ahorrar nuestros jóvenes? "Según informes recientes de la Fundación MAPFRE, el 59% quieren hacerlo de cara a su jubilación, pero a veces tampoco pueden por los ingresos", responde Carlos Fernández Andrés, director territorial de MAPFRE Galicia Sur.



En 2030 la media de edad de los españoles será de 50 años. Según el Ageing Report será el segundo país donde el gasto tendrá un mayor impacto sobre PIB. Las cifras de jubilación son peores en el caso de Galicia, donde la situación demográfica es desde hace años uno de los problemas más urgentes de la comunidad. "Este modelo no es sostenible", resume el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. Su homóloga en el Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, añade por su parte que "existe una falta de responsabilidad extrema" por parte de los políticos.



Sobre este último punto, el vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo, José María Martín, opina que hay "un problema cultural" en el que se piensa "que todo es gratis" y que lo solucionará el Estado. "No se hace o no se sabe transmitir a la sociedad que no hay nada escrito sobre que el Estado tenga que garantizar una pensión cuando nos jubilemos", ilustra, para finalizar: "Pasan los años y aquí nadie reacciona; nos va a llevar el tsunami". "Si yo tuviera una empresa con los datos que refleja el sistema de pensiones español, me preocuparía", cierra Cebreiros.



Parte de esos datos de los que habla Cebreiros reflejan que la Seguridad Social está en déficit desde el año 2007, sin visos de que se revierta esta situación, y que en Galicia los gastos superaron el año pasado los 8.225 millones (frente a unas cotizaciones sociales de 5.145 millones, contando con las Mutuas), que es un 2,5% más interanual.



El responsable de MAPFRE, por su parte, es "de los que opina que el Estado nos va a garantizar algo en el futuro" pese a que un estudio de la Fundación MAPFRE cifra que el 41% de la población ya piensa que no va a cobrar pensión pública cuando llegue su edad de jubilación. El problema, explica, es que las proyecciones apuntan a que cada vez esa garantía será menor, de ahí la necesidad de ir ahorrando desde joven para complementar la pensión. Sin embargo, existe un problema con los ingresos: según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, los ingresos entre 26 y 35 años son de 13.912 euros anuales, inferior a los 13.000 euros en caso de las mujeres.



Ahorro



El presidente de la CEP opina que "es necesario ahorrar y hacerlo a largo plazo" y apunta que en esta materia "los demás países tienen una tasa muy por encima de la de España". Para ello, Patricia García cree indispensable que se implante una "educación financiera". "No queda alternativa, hay que actuar ahora para tener un modelo que no sea de un día para otro", comenta.



Frente al convencimiento de Cebreiros, García y Fernández Andrés, el vicerrector universitario se mostró "más escéptico" con la intención de ahorro entre los jóvenes. "La única percepción que tengo es la que me muestran mis alumnos y lo que veo es que no se lo acaban de creer mucho", explica. Para José María Martín la clave está en evitar la desinformación, ya que a día de hoy "se sigue embarrando" el sistema y "cada vez que se habla de la sostenibilidad sale el político de turno diciendo que no pasa nada".



Y es que el papel de los sucesivos gobiernos españoles es una de las críticas más importantes. "Esto se soluciona a través de un pacto de Estado o no hay salida", estima Jorge Cebreiros. A su juicio, es indispensable "dejar trabajar" a los expertos del Pacto de Toledo, aunque tanto él como Martín inciden en la necesidad de una mejora con la incorporación de expertos que trabajarían junto a los agentes sociales.



Para el vicerrector de Economía estos cambios necesarios son difíciles de llevar a cabo ya que "políticamente es costoso" y no hay quien se atreva a hacerlo. De ahí que Patricia García opine que no se pueden "usar tiritas" y que son "los políticos y la sociedad" los que deben dar un paso adelante para dar los "cambios estructurales con exigencia y transparencia".



Un nuevo modelo



Entre la situación actual, las perspectivas de futuro y la falta de maniobrabilidad entre los jóvenes debido a la situación laboral y sus ingresos, el modelo actual parece ir encaminado hacia la extinción. Es por este motivo que la búsqueda de soluciones alternativas cobran cada vez más importancia para asegurar una pensión "digna". En este sentido Carlos Fernández Andrés elogia modelos mixtos como el que se lleva a cabo en Reino Unido, donde hay un aporte público, un aportación por parte de las empresas y otra de forma privada. "Tres mejor que una", resume.



Patricia García, por su parte, estima que esta idea de "una pensión del Estado sumada a una aportación privada obligatoria" es el mejor modelo. "Creo que es hacia donde hay que ir de aquí en adelante", explica.



Mientras, José María Martín lanza algunas ideas para intentar prolongar el sistema actual, como podría ser jubilarse más tarde, "ya que cada vez vivimos más tiempo y mejor", y ligarlo así a la esperanza de vida. Cebreiros comparte la idea: "Con lo que me quedo es que prorrogar la edad de jubilación o se hace obligatorio o en España vamos a tardar 25 años".







Patricia García - Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia





Patricia García - Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

"Dudo que vayamos a un abismo; creo que acabaremos con un sistema mixto"

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, estima que la base para asegurar una pensión en el futuro para los jóvenes radica principalmente es tres vías: incrementar la retención del talento dentro de nuestras fronteras, avanzar en la educación financiera y apostar por un modelo mixto. "Dudo que vayamos a un abismo", explica la también presidenta de la firma_viguesa Femxa.

Según indica, España "exporta talento y trae mano de obra no cualificada y que no se adapta a nuestra cultura". "Es importante que las empresas crezcan y que se retenga talento. Para eso hay que actuar insistentemente", comenta, antes de añadir: "No se puede gravar a las empresas y que se queden en pymes".

A juicio de García, la situación actual con el sistema de pensiones "es complicada" pero "no imposible", ya que cree "factible" una salida positiva si se hacen "retoques". Es por este motivo que cree que "acabaremos con un sistema mixto".



José María Martín - Vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo





José María Martín - Vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo

"Los jóvenes no se creen que no vayan a tener pensión; es un problema político"

"Los jóvenes no se creen que no vayan a tener pensión". Con esta frase el vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo resume la relación de la juventud española con el sistema de pensiones. José María Martín cree que la idea de ahorrar para asegurarse una jubilación digna no entra en los planes de la mayoría de los jóvenes. "Tenemos un problema cultural", explica el profesor universitario, muy crítico también con las decisiones –o más bien la falta de decisiones– de los políticos españoles.

Con una "producción estancada", José María Martín señala que el país está "en unas cifras macro muy preocupantes", sobre todo en comparación "con los países de nuestro entorno".

Para el economista, España "tiene el sistema más generoso de toda la Unión Europea" en cuanto a pensiones, por lo que señala que "con estas cifras no se entienden" las movilizaciones de los pensionistas de este año. Del mismo modo, recela del Pacto de Toledo, que según él "no ha hecho ni una aportación desde que lo conozco".

Carlos Fernández Andrés - Director territorial de MAPFRE Galicia Sur





Carlos Fernández Andrés - Director territorial de MAPFRE Galicia Sur

"Hay muy poca transparencia sobre cómo va a ser cada pensión; también falta cultura del ahorro"

Centrado en que el ahorro es necesario para asegurarse una pensión digna en el futuro, el director territorial de MAPFRE Galicia Sur, Carlos Fernández Andrés, explica que el interés de los jóvenes se centra en planes "a corto plazo, no para planificar su jubilación". Pese a ello, la encuesta realizada por Fundación MAPFRE señala que "el 59% de los jóvenes quieren ahorrar", algo que en muchos casos se complica debido a los bajos ingresos que perciben.

Según comenta Fernández Andrés, en el sistema actual "hay muy poca transparencia sobre lo que va a ser el futuro de cada pensión y la Administración debe decirlo".

Por otro lado, estima que "también falta cultura del ahorro" en general, un punto de vista que comparten los expertos de la mesa redonda. Sobre ello el director territorial de MAPFRE Galicia Sur opina que "no se puede generar una bolsa económica para la pensión en cinco años, sino que tiene que ser en un mínimo de 30 o 40 años".



Jorge Cebreiros - Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra