Vigo se asienta como la urbe más cara para repostar con 5 céntimos ya de "sobrecoste"

El pasado 23 de julio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constató, cuatro años después de la primera denuncia de la Xunta, lo que padecen a diario los conductores gallegos: que los combustibles son demasiado caros en Galicia, que la situación "no es normal" y que no existen razones aparentes que lo motiven. Ni siquiera por el llamado céntimo sanitario -o Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH-, que la comunidad aplica en su tope más elevado, de 4,8 céntimos por litro. De momento, ni la investigación de Competencia ni el protocolo acordado con el Ejecutivo gallego han tenido impacto alguno sobre los precios; Vigo no es solo la ciudad más cara de España para repostar gasóleo -combustible que utilizan casi siete de cada diez vehículos en Galicia-, sino que ha ensanchado el gap con la media nacional hasta los cinco céntimos por litro.

Según los datos oficiales del Ministerio de Industria, el precio medio de las estaciones de servicio en la ciudad era ayer de 1,324 euros por litro de diésel, frente a los 1,274 euros promedio en el conjunto del Estado. Ninguna otra gran urbe española alcanzaba este domingo estas cotizaciones, con los siguientes datos: Barcelona (1,298 euros por litro), Madrid (1,287 euros), Bilbao (1,279 euros), Sevilla (1,298 euros) o Zaragoza (1,288). Es más, el litro de gasóleo se pagaba a menos de 1,27 euros en Valencia, donde su Gobierno autonómico aplica, al igual que Galicia, el mayor gravamen posible del céntimo sanitario, como hacen también las comunidades de Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia. De este modo, llenar el depósito del coche -uno medio, de 55 litros- costaba ayer en Vigo poco menos de 73 euros (72,8), frente a los 70 del conjunto del Estado o los 70,7 euros de Madrid, cuyos trabajadores -por poner un ejemplo- declaran ingresos un 30% superiores a los empleados vigueses, como consta en la última estadística de la Agencia Tributaria.

Más casos

Esta casuística no se circunscribe únicamente a la ciudad olívica, y varias localidades gallegas aparecen en los primeros puestos de la lista de estaciones de servicio más caras del país. Es el caso de O Barco de Valdeorras, con el litro de diésel a 1,33 euros. Entre el municipio ourensano y Ponferrada hay 49 kilómetros de distancia por carretera, que pueden merecer la pena teniendo en cuenta que allí el gasóleo se pagaba ayer a 1,249 euros. Esto es, una diferencia de casi cuatro euros y medio por llenar el depósito con el mismo producto y en la misma cantidad. Castilla y León es, por cierto, una de las comunidades que ha suprimido el céntimo sanitario. Lugo (1,32 euros el litro), Salvaterra (1,309), Santa Comba (1,349) o Porriño (1,322) se cuelan también entre las localidades más duras para el bolsillo. Y, por supuesto, están las estaciones de servicio apostadas en la autopista AP-9, con un coste promedio -de nuevo, con los datos oficiales del Ministerio- de 1,32 euros.