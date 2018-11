Así ha cogido forma el buque "ultrapremium" que construye Barreras

"Un paso más cerca". Es el título que ha escogido The Ritz-Carlton Yacht Collection para el vídeo en el que muestra, en minuto y medio, cómo ha cogido forma el crucero de ultralujo asignado a Hijos de J. Barreras. Es un buque de 190 metros de eslora que, de momento, tiene el honor de ser el pedido más cuantioso de la historia en la construcción naval civil española.



El viaje inaugural del buque, botado en Vigo el 9 de octubre, partirá de Fort Lauderdale (Florida) el 5 de febrero de 2020. Hará una escala de 24 horas en la ciudad olívica a finales de junio del mismo año.





Ritz-Carlton Yacht Collection Floats Out First Cruise Ship: https://t.co/wPxOpimJZR via @CruiseCritic #RCyacht #LuxuryTravel #LuxuryCruise pic.twitter.com/gryvYGMaVF