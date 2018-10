Un "bautizo" de lujo en Barreras

El crucero de ultralujo que construye Hijos de J. Barreras es la primera incursión en el transporte marítimo de la cadena hotelera The Ritz-Carlton Hotel Company, subsidiaria de Marriott International, Inc., y será también el primer buque al que la compañía ha de poner nombre. Lo hará en una ceremonia que tendrá lugar el próximo diciembre, como han avanzado desde la filial The Ritz-Carlton Yacht Collection y en Tillberg Design, la firma sueca encargada del diseño exterior e interior del barco. Con 190 metros de eslora y 23,8 de manga, el viaje inaugural partirá el 5 de febrero de Fort Lauderdale (Miami). Durante el acto de botadura, el pasado 9 de octubre, la empresa optó por mantener el secreto sobre el nombre; de momento solo es la construcción C-1705 de la centenaria atarazana viguesa, y apenas ha trascendido que la intención de The Ritz-Carlton es de celebrar el bautizo antes de la primera singladura.

Hijos de J. Barreras aspira a hacerse con el contrato de los dos cruceros ultrapremium adicionales que conformarán la flota de la cadena hotelera, y que según el presidente del astillero, José García Costas, tienen un importe conjunto de unos 500 millones de euros. El que construye ahora Barreras, que se entregará a finales del año que viene, es el mayor contrato civil de la historia de la construcción naval española. Según ha podido confirmar FARO la compañía ha puesto ya en vigor además otros dos cruceros, esta vez para la armadora noruega Havila Kystruten. Rolls-Royce será la encargada de proporcionar los sistema integrados de propulsión y GNL para los cuatro barcos (dos de las naves se construirán en Tersan Shipyard, en Turquía), que reducirán las emisiones en un 25% y harán las rutas en los fiordos noruegos. Con 125 metros de eslora, estos cruceros ya han hecho historia con el mayor pedido del naval en baterías (a la noruega Norwegian Electric Systems), valorado en más de 30 millones de euros. A este contrato se suma el de Naviera Armas, que quiere hacer en Barreras el mayor ferri de su flota (190 metros), también con GNL.