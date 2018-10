Galicia cuadruplica el alza del consumo de gasolina en España por el parón del diésel

La industria del automóvil tendrá que acelerar en la oferta de modelos a gasolina, híbridos y eléctricos para adaptarse a un mercado en el que cada vez hay menos sitio para el diésel. La limitación para circular en grandes ciudades, las alzas impositivas y el dieselgate han disparado las matriculaciones de modelos a gasolina y, a la vez, el consumo de este carburante. Solo en Galicia se consumieron en agosto cerca de 27.800 toneladas, un 12% más que en el mes anterior y otro 6% más que en el mismo mes del año 2017. El incremento mensual contrasta con el avance registrado en el conjunto del Estado, cuatro veces inferior, según los últimos datos oficiales difundidos por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Este nivel de consumo de gasolina en Galicia no se había alcanzado desde el año 2011, según la misma fuente, con lo que se trata de un avance no solo estacional (por la afluencia del turismo en la comunidad). Es más, hace siete años la cuota de vehículos a gasolina era superior a la actual, ya que el 37,3% del parque utilizaba entonces este tipo de carburante. A día de hoy la ratio de coches a gasolina es del 33,6% y, aún así, está tirando más del consumo.

La composición del parque automovilístico hace de Galicia, como anticipó FARO, la comunidad más perjudicada por el dieselazo, el impuesto con el que el Gobierno prevé recaudar entre 649 y 693 millones de euros adicionales en 2019, de acuerdo a los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF). El alza fiscal, sumado al endurecimiento de los controles de emisiones provocaron un subidón del 40% de las matriculaciones a gasolina -también hasta agosto-, frente a una caída de diez puntos de los vehículos de gasóleo. Entre julio y agosto el consumo de diésel en las estaciones de servicio aumentó un 2,3%, muy lejos del incremento del de gasolina. En el conjunto de España los avances fueron del 5,8% y el 4%, respectivamente. También a nivel nacional la venta de carburante de 85 octanos registró el pasado agosto máximos de siete años, con 461.700 toneladas comercializadas.

Lo que no ha cambiado de momento es la hegemonía del diésel en las nuevas matriculaciones en el cómputo anual, aunque está a punto de perderla. Entre enero y septiembre los concesionarios firmaron la venta de 24.882 vehículos a gasóleo, por los 23.254 a gasolina; hace un año, y durante el mismo periodo, la proporción de matriculaciones diésel era del 61%. Tampoco se ha alterado un panorama que convierte a Galicia, desde el año 2014, en la comunidad española más cara para repostar el vehículo. Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasóleo se pagaba ayer en las estaciones de servicio gallegas a 1,32 céntimos de media, cuatro céntimos por encima de la media nacional, así que para un depósito de 55 litros representa un sobreprecio de 2,25 euros. Y lo mismo con la gasolina. Si el promedio de España -también con Canarias y Baleares- estaba ayer 1,34 euros el litro, en Galicia marcaba los 1,37; el sobreprecio en este caso era de 1,65 euros para el mismo producto y en la misma cantidad. La investigación anunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el pasado julio admitió que este escenario "no es normal", no ha dado frutos de momento.