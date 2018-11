Cuatro aceites de oliva virgen extra que pasan la criba de la OCU y cuestan menos de 4 euros

El último informe de la OCU sobre aceites de oliva virgen extra -concluye que la mitad de los analizados a la venta en el mercado no lo son- ha deparado más de una sorpresa. Veinte de las 41 marcas analizadas no cumplen los requisitos del reglamento europeo que regula la comercialización del aceite y no son 'aceite de oliva virgen extra', sino una categoría inferior más barata, concluyen.

El aceite de oliva virgen y virgen extra mantienen el aroma, el sabor y las propiedades naturales de la aceituna. Incluir el aceite de oliva en nuestra dieta diaria, unas 3 cucharadas, significa que estamos aportando a nuestro organismo componentes extremadamente beneficiosos para nuestro organismo.

Los aceites virgen extra por menos de 4 euros y mejor valorados



--Carrefour aceite de oliva virgen extra: 3,63 euros el litro de precio medio (compra maestra). Ocupa la segunda posición del ranking y recibe la valoración de "muy buena calidad".

--Auchan acelte de oliva virgen extra: 3,83 euros el litro de precio medio (compra maestra). Ocupa la cuarta posición del ranking y recibe la valoración de "muy buena calidad".

--Maeva aceite de oliva virgen extra: 3,75 euros el litro de precio medio (compra maestra). Ocupa la séptima posición del ranking y recibe la valoración de "muy buena calidad".

--Consum aceite de oliva virgen extra: 3,65 euros el litro de precio medio (compra maestra). Ocupa la décima posición del ranking y recibe la valoración de "muy buena calidad".

Por el medio de estos, hay otros aceites que sí son virgen extra pero que triplican su precio. El rey de este informe es Oleoesteoa de la DOP Estepa, que se puede adquirir por 5,34 euros el litro de precio medio.

Los aceites que no pasan el baremo

Con este procedimiento, denuncia los siguientes productos: Hojiblanca El nuestro, Carbonell pet, Koipe, Eroski pet y vid, Dintel Clássico, Alipende pet, Coosur Origen, Coviran aceites del sur y Exquisite Aceites del sur, Dia pet, vid y Afrutado, Hacendado pet, La Masía Excelencia, Olearia del Olivar (Aldi), Guillen, Olisone (Lidl) pet y vid y La Española.



Las marcas que cumplen los requisitos

Por el contrario, las firmas que sí cumplen son: Ybarra pet y vid, Mar de olivos, Hojiblanca bravío, Olearia del oliva (aldi), Alipende vid, Carbonell Gran Selección, Gutbio (aldi), Consum, Dccop, Maeva pet y ecológico, Auchan vid, Carreofour ecológico, Borges, El Corte Inglés bio, Auchan pet, Hacendado gran selección coop, Carrefour pet y Oleostepa, siendo estos tres últimos los que mejores resultados obtienen.