Portugal extiende el modelo de salarios de bajo coste con el que compite con Galicia en inversiones

La intención del Gobierno de subir un 22% el salario mínimo interprofesional (SMI) desde los actuales 735,9 euros en 14 pagas a 900 euros dio mucho que hablar en la cumbre del Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal (CSir) celebrada ayer en Vigo para analizar la industria al uno y otro lado del Miño. Hay sorpresa entre los trabajadores lusos e incluso cierta alarma por las repercusiones que pueda tener en la creación de empleo en España. Su visión está condicionada por la proliferación en Portugal de los contratos que no superan SMI, de 580 euros en su caso. "Aunque hay una realidad común, que las incorporaciones al mercado laboral en los últimos seis años son con salarios bajos, la diferencia con Galicia se agranda –explica Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO en Galicia y presidente de turno del CSir–. Los nuevos titulados en Portugal cobran entre 700 y 800 euros y 600-700 euros los de menor cualificación".

Portugal, según los sindicatos, está creando empleo "básicamente a SMI", en parte por la pérdida de la negociación colectiva y la menor presión social. "El shock de la crisis todavía condiciona mucho a sus trabajadores", apunta Sarmiento. La mano de obra barata sigue suponiendo un "factor determinante" y los sindicatos portugueses cuentan que es habitual que la oferta de plantilla cuando nace una empresa no llegue a las oficinas de empleo públicas. Nacen "a coste mínimo".

Se nota especialmente en el metal. El sector permite dejar la tasa de paro alrededor del 2% en localidades del norte portugués donde la localización de la industria es intensa, pero sin que eso se traslade a las nóminas. "Es, de facto, una congelación salarial estos últimos diez años –asegura Sarmiento–, aunque esperar revertirla con cambios legislativos". El textil no muestra síntomas de tregua en la deslocalización. Y la alimentación gana cada vez más terreno. Representa ya el 20% de la industria de la Eurorregión "y va siendo hora de que empecemos a vincularla a empleo de mayor calidad", apunta Sarmiento.

El CSir insta a que la cohesión territorial entre Galicia y el norte de Portugal se traduzca en una convergencia de las condiciones laborales. Algo, dicen, que solo llegará si se echan abajo las reformas laborales y la negociación colectiva recupera su papel "de palanca". La secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, respalda la reivindicación de "más empleo, más estable y más salario" y defendió que la necesidad de que los empresarios "se preocupen por las condiciones de sus trabajadores".