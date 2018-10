Así será el barco de lujo que realiza el naval de Vigo para la compañía Oliver Design

Resultado final del "Lord of the Highlands".

Resultado final del "Lord of the Highlands". Oliver Design

El transbordador turco que Oliver Design reconvertirá en barco de lujo en Vigo tendrá por nombre Lord of the Highlands y navegará en aguas escocesas para la firma Magna Carta Steamship. El pedido, avanzado ayer por FARO, contará con la participación de al menos seis firmas de la ciudad: Astilleros Armada, Insenaval, Talleres Gestido, Solem, Protecnavi y Carpinautic.

Según explicó hoy la firma vasca, la obra se realizará "en el plazo de un año" y el barco ganará una cubierta para alojar a un total de 50 pasajeros y 17 tripulantes. Así, completará travesías de hasta una semana de duración conectando el famoso Lago Ness con las islas Hébridas a través del Canal de Caledonia.



El transbordador del que parte la obra es el Necdet Ali Yildirim, que llegó el pasado domingo por la mañana al muelle de Beiramar y que dispone de 42 metros de eslora y 9,3 de manga. La obra que se llevará a cabo implicará que gane un metro de ancho y dos de largo, ya que se realizará una nueva proa de acero.

Oliver Design se responsabiliza, junto con la ingeniería viguesa Insenaval, de los aspectos técnicos del rediseño, incluyendo los planos de la nueva estructura y la configuración de las soluciones en materia de estabilidad y seguridad.

Por otro lado, la firma vasca se hará cargo de todo el diseño y la decoración interior de acuerdo con los estándares de un crucero de lujo. Esto incluye distribuir nuevos camarotes y suites con balcones, además de cabinas para la tripulación, y dotar a todos los espacios de mobiliario. Junto a ello habrá elementos decorativos, equipos de audio y vídeo y otros complementos.

En el exterior, el barco requerirá la instalación de nuevas barandillas, nuevas ventanas, claraboyas, escotillas, así como un mástil plegable sobre el puente de mando.





El Lord of the Highlands es el segundo barco que reconvierte Oliver Design para Magna Carta Steamship. El primero fue el Lord of the Glens (en el vídeo sobre estas imágenes) en el año 2000. En este caso se trataba de un transbordador construido en 1985 y que operaba en el mar Egeo.