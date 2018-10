Alcoa intentó por última vez a principios de año vender las plantas de A Coruña y Avilés

El interés de Klesch Group por hacerse con las plantas que Alcoa quiere cerrar en A Coruña y Avilés (de las que dependen casi 400 trabajadores en cada una) no parece que vaya a cambiar los planes de la aluminera estadounidense ni que sea el salvavidas de ambas fábricas. La compañía deja entrever -aunque evita rechazarla o desecharla tajantemente- que esa posibilidad tiene pocas opciones de prosperar puesto que ya intentó colocar las dos factorías "recientemente" sin éxito. A preguntas de este diario sobre el interés por las plantas del grupo europeo con sede en Suiza, fuentes de Alcoa detallaron que el último intento de venta de ambas fábricas se produjo entre "finales de 2017 y principios de este año", pero que se cerró sin que la compañía obtuviese ofertas en firme por estos activos.

La operación, que la aluminera define como un "proceso profesional" de cara a la posible venta, estuvo pilotada por el grupo de inversión Goldman Sachs, que fue el encargado de identificar y contactar con posibles firmas del sector interesadas en hacerse con estas instalaciones. Dentro de ese procedimiento sí hubo empresas que requirieron información sobre la situación de las fábricas, de cara a una posible operación, pero finalmente Alcoa no recibió ninguna oferta en firme por las plantas coruñesa y asturiana, por lo que descartó esta opción y cerró el proceso.

"Ahora lo que se ha planteado es el inicio del periodo de consultas", detalló la aluminera sobre la situación actual, en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción en las dos plantas, previo a su cierre, un proceso que está previsto que comience el próximo día 31. En este sentido, fuentes de la multinacional estadounidense insistieron ayer en que la decisión que ha adoptado no responde exclusivamente al problema de los precios de la electricidad sino que los costes de la energía son "uno de los muchos problemas estructurales" de las dos fábricas que pretende cerrar.

La búsqueda de comprador para las plantas de A Coruña y Avilés no es algo nuevo, pues ya lo intentó en 2016, cuando la compañía mantenía la incertidumbre sobre su futuro y aseguraba que sopesaba deshacerse de ellas, cerrarlas o realizar ajustes. Finalmente no se produjo ninguno de esos escenarios pero sí que hubo contactos con empresas del sector para una posible operación. Entre ellas, estaban el grupo español Alibérico y el alemán Trimet, además de tres fondos de inversión. Uno de ellos era Atlas Holding, que ya había comprado en 2014 a Alcoa las fábricas de Amorebieta y Alicante (gestionadas a través de la firma Aludium) además de la francesa de Castelsarrasin. Este fue el aspirante a hacerse con las fábricas coruñesa y asturiana pero finalmente, por causas que se desconocen, las negociaciones entre ambas partes no prosperaron y las plantas siguieron en manos de la aluminera estadounidense.