La manifestación contra el cierre de Alcoa en A Coruña convoca a 4.350 personas

La manifestación en A Coruña contra el cierre de Alcoa convoca a 4.350 personas, según la sala de pantallas de la Policía Local. Los manifestantes partieron de la plaza de A Palloza en dirección a la Delegación del Gobierno. El alcalde Xulio Ferreiro y varios concejales se han sumado a la primera de las movilizaciones convocadas tras el anuncio de cierre realizado por parte de la multinacional. Ayer, toda la Corporación municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional en apoyo a la plantilla.

Cuestionado sobre el interés de un grupo en la compra de las plantas de A Coruña y Avilés, el alcalde comentó que lo primero es lograr la retirada del ERE por parte de la multinacional y que, a partir de ahí, cualquier solución que pase por la continuidad de los puestos de trabajo es una opción válida. "La planta de Alcoa en A Coruña tiene viabilidad económica y produce con criterios de calidad reconocidos en el mercado global", manifestó Xulio Ferreiro ante los medios de comunicación.

Detrás de la pancarta con la que los casi 400 trabajadores coruñeses exigen una solución para seguir trabajando en A Grela están representantes de todos los grupos políticos y distintos colectivos. La portavoz nacional del BNG Ana Pontón, el presidente provincial del PP Diego Calvo, el portavoz de En Marea en el Congreso Antón Gómez Reino y el secretario general del PSdeG Gonzalo Caballero se encuentran también entre los manifestantes, además de varias familias y niños.

También asisten trabajadores de Alcoa de la planta de Avilés, unos 120 asistentes en representación de los 317 empleados igualmente afectados por la decisión de la multinacional de echar el cierre a dos de sus tres plantas en España. La tercera, que no peligra, es la de San Cibrao, que da trabajo a 1.172 personas en A Mariña lucense. Parte de la plantilla de Lugo se suma a la marcha en solidaridad con sus compañeros, según fue comunicado al comité de empresa de A Grela.

"Enería solución", "Esto es la guerra, Alcoa no se cierra", "Alcoa culpable. Nos vemos en la calle", "Alcoa, escucha, A Coruña está en lucha" y "No tenemos miedo, somos gallegos" son algunos de los cánticos que se escuchan en la concentración en la que también suenan gaitas, petardos y pueden verse camisetas naranjas con el lema "no al cierre" y vengalas.