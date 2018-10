El metal gallego solo cubre un tercio de sus vacantes de empleo: "No hay ni aprendices"

La industria metalúrgica gallega representa, según los datos de la patronal que agrupa al grueso del sector (Asime), el 21% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. En el primer semestre elevó un 2% su cifra de negocios, hasta los 6.825 millones de euros, y aspira a blindar su recuperación de mano de la innovación y la demanda externa. El problema es que le faltan manos para cumplir esta aspiración. Según los cálculos de la confederación, de los 2.000 puestos que necesitaba cubrir antes de final de año, apenas ha reclutado a 600 efectivos. "Nunca hemos vivido una situación semejante, al menos en los últimos veinte años. Ahora no tenemos ni aprendices", se lamentó ayer el secretario general de Asime, Enrique Mallón. A su juicio, la industria metalúrgica cuenta con "todos los ingredientes" para ser atractiva. Pero, de momento, y pese a haber hecho "un llamamiento" a la gente joven y a ofrecer "los mejores salarios" del sector en Galicia, no hay cantera. Ni formada ni sin cualificación.

Según sus cálculos, la incorporación de nuevas remesas a las plantillas del metal gallego permitiría elevar la facturación anual en un 5%, tres puntos por encima del alza actual del volumen de negocio. "No vamos a responder a la demanda actual con diez, veinte o treinta cursos de formación, eso no es suficiente", lamentó Mallón, que aseguró que Asime cuenta con más de 350 anotados dispuestos a incorporarse al metal, pero que carecen de conocimientos. La liquidación de la Fundación Galega do Metal (Formega) privó al sector de una escuela específica de formación que, creen en la patronal, no ha sido reemplazada. Solo en el naval vigués, de las 1.200 vacantes que había detectado Asime en enero para cubrir a lo largo de este ejercicio, se han incorporado 400 trabajadores. De nuevo, apenas un tercio del total. Para Mallón la falta de atractivo no obedece al incumplimiento del convenio, como aseguran los sindicatos. "Se está cumpliendo de forma amplísima, la excepción será por causa de tres o cuatro. Defendemos la competencia leal y, si hay algún caso, hay que denunciarlo".

Costes

Al margen de la cuestión laboral a los empresarios le preocupa un factor que impacta ya en los balances: el del incremento de los costes energéticos. Como avanzó FARO un centenar de factorías de automoción se vieron obligadas a buscar un nuevo proveedor después de que Naturgy (antes Gas Natural) rescindiese el contrato al no poder asumir la tarifa fija acordada por el alza de precios. Una situación que se reprodujo en casi todos los astilleros de la Ría de Vigo, además de en conserveras y frigoríficos. "Se trata de uno de los mayores retos del actual Gobierno, y desde Asime creemos que es urgente y estratégico un pacto de Estado" que facilite a la industria un "coste adecuado de producción". En torno a un 20% del gasto corriente del sector se va en pagar la factura de la luz.

El energético se ha erigido, según Asime, en un elemento disuasorio para los potenciales inversores internacionales interesados en entrar en el mercado gallego. Es más, la patronal metalúrgica no descarta un "riesgo de deslocalización" de firmas asentadas si la energía prosigue su escalada. En torno a un centenar de empresas compran electricidad a través de la central de compras de Asime, contratada con Nexus Energía hasta febrero de 2019. Los astilleros de Vigo (Barreras, Metalships, Armón, Freire Shipyard, Factorías Vulcano y Cardama) hacen lo propio a través de la Coordinadora de Aprovisionamientos de Astilleros (Coaproa), pero antes de verano ya no pudieron renovar su anterior contrato de tarifa fija. La patronal de servicios frigoríficos ha anticipado un "otoño caliente" por esta razón.

Mallón reivindicó también al subsector de reparación naval y la industria "incipiente" de eólica offshore. Sobre el primero defendió la necesidad de contar con un "muelle específico" en la Ría de Vigo, o bien la disponibilidad de nuevos diques para potenciar las reparaciones, en las que Galicia es "líder mundial". Respecto al segundo, defendió la instalación de aerogeneradores en la costa gallega. "No podemos quedarnos atrás".