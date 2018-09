La patronal Asime cifra en un 60% la carga de trabajo de la industria auxiliar del naval

La industria auxiliar del sector naval gallego está al 60% de carga de trabajo, según los cálculos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime). "Estamos atravesando sin duda un periodo de recuperación, pero todavía nos queda recorrido para fortalecer este crecimiento", indicó su secretario general, Enrique Mallón, desde la feria de industria marítima SMM de Hamburgo, la de mayor relevancia a nivel mundial. "Confiamos en que se cierren más contratos en los próximos meses para poder decir hemos llegado la recuperación total del sector". Asime ha visitado la feria -ha compartido el stand de España, capitaneado por el Icex- y ha coordinado la asistencia de 46 firmas gallegas al evento.

A juicio de Mallón, los directivos del sector constataron en Hamburgo el empuje de los segmentos de transporte marítimo (cruceros, ferris...) y pesca en la construcción naval europea, pero certificaron que el offshore todavía no se ha recuperado. "El precio no del petróleo no es atractivo todavía y hay muchas embarcaciones amarradas sin actividad". Los armadores rusos, que cifran en 200 las unidades que deberán renovar en los próximos años, fueron unos de los protagonistas de la feria. Fluidmecánica, Industrias Ferri o Ibercisa -asistentes también a la cita- son tres de las auxiliares que han participado ya del ambicioso proceso de construcción naval lanzado por el Kremlin.

Nodosa, Hijos de J. Barreras, Armón, el clúster Aclunaga, Detegasa, Industrias Guerra, Otis Marine, Pipeworks, Progener, Quantum Water o Gefico Enterprise son algunas de las compañías o entidades gallegas que asistieron al evento, además de otras como Pymar, Navantia, Balenciaga, Astander, Gondán o Sener Ingeniería.