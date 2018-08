El impulso del mercado de la rehabilitación se concentra en las grandes urbes gallegas. Son aquellas que atraen a población de otros concellos con sus oportunidades laborales y con un elevado componente de la vivienda vacacional las que lideran este boom que, según advierte el sector, apenas se hace notar sobre el resto del territorio.

"En el rural prácticamente no se dan este tipo de obras", sentencia el presidente de Fegein. Según subraya el experto, las ayudas de la administración para rehabilitar viviendas en el rural no resultan efectivas por sí solas para fijar población por las escasas oportunidades laborales. "Es muy difícil que alguien decida rehabilitar una vivienda en un concello donde no trabaja y que no dispone de los servicios más básicos simplemente porque cuente con una ayuda económica", subraya Iglesias.

Por todo ello, el experto define la situación "como una recuperación a dos velocidades", en el que el contraste entre el rural y los núcleos urbanos se hace cada vez más patente. Iglesias, además de cuestionar la eficacia de las ayudas de la administración, hace un llamamiento a "eliminar las numerosas trabas burocráticas" que, a su juicio, existen tanto a la hora de recibir la ayuda económica como para llevar a cabo las obras, ante las restricciones de Patrimonio.