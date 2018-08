Toys 'R' Us ata el futuro de sus tres tiendas y 80 empleados en Galicia tras su venta a un grupo luso

Toys 'R' Us despeja la incertidumbre que rodeaba a su futuro. La firma de inversión lusa Green Swan SGPS anunció ayer la culminación de la compra del 60% de la sociedad con la que la emblemática distribuidora de juguetes opera en España y Portugal. Con esta operación Toys 'R' Us garantiza la continuidad de su red de establecimientos en España, compuesta por 51 tiendas, de las cuales tres se encuentran en Galicia (una en la Calle Jacinto Benavente, en Vigo, otra en el Centro Comercial As Termas de Lugo y otra en la ciudad de A Coruña).

Con el músculo financiero aportado por Green Swan, la firma descarta, además, la posibilidad de acometer cualquier tipo de ajuste en su plantilla. En concreto, esta se compromete a mantener los 1.300 puestos de trabajo con los que cuenta en la Península Ibérica y los 80 de los que dispone en sus tres establecimientos de Galicia.

Toys 'R' Us Iberia evita seguir los pasos de la sociedad estadounidense. La icónica compañía se ha visto obligada a cesar su actividad en Estados Unidos y a liquidar los más de 800 establecimientos con los que contaba en el país después de que no fructificasen las negociaciones para dar entrada a un comprador en su capital. Una opción que esquiva con su adquisición por parte de Green Swan. El "objetivo era encontrar un inversor con los recursos y la ambición para asegurar, junto con la implementación del plan de negocio, la viabilidad de Toys 'R' Us en España y en Portugal. La actividad no ha parado, comienza una etapa ilusionante y ya estamos trabajando en la campaña de Navidad", señala Jean Charretteur, el hasta ahora director general de Toys 'R' Us Iberia.

Las negociaciones para la búsqueda de un nuevo socio arrancaron el pasado mes de marzo, cuando la compañía anunció que ponía punto y final a su andadura en Estados Unidos y emplazaba a sus filiales de medio mundo a buscar alternativas que garantizasen su futuro. Con el grifo de la financiación cortado, la compañía apostó por reducir al mínimo las compras a proveedores y a ofrecer importantes descuentos en sus tiendas. El objetivo de este férreo plan era mantener los niveles de tesorería necesarios para poder garantizar el pago de las nóminas a la plantilla, como finalmente se logró.

La nueva hoja de ruta

Charretteur será relevado al frente de la división ibérica de la compañía por el portugués Paulo Sousa Marques. El nuevo equipo directivo afronta la tarea de sacar a la histórica marca de los números rojos con los que cerró los cuatro últimos ejercicios y que supusieron unas pérdidas acumuladas de 10,1 millones de euros durante el periodo.

Para impulsar sus cuentas, la nueva hoja de ruta de la compañía prioriza la búsqueda de nuevas oportunidades sobre la contención de los gastos. La firma prevé abrir una nueva tienda en Madrid el próximo mes de septiembre. "Estamos seguros del éxito a futuro, con todo el capital humano, con sus competencias, nuestros colaboradores y partners". "Estamos muy motivados para continuar ofreciendo a las familias, a los bebés y niños, la mejor oferta de productos", resalta Sousa Marques.