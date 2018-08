La Xunta aspira a elevar un 21% la potencia en energía renovable

A los 158 megavatios (MW) para instalaciones de energía renovable en Galicia recién autorizados por el Ministerio para la Transición Ecológica al amparo de la primera macrosubasta de potencia del pasado año seguirán bastantes más. Al menos es la estimación de la Xunta, encargada de dar el visto bueno previo al del Gobierno con la tramitación de los proyectos. Con la información que maneja a partir de las solicitudes presentadas en la administración autonómica, la Consellería de Economía, Emprego e Industria prevé sumar unos 700 (MW), por lo que la capacidad total para producir electricidad de origen verde en la comunidad alcanzaría los 4.000 MW, un 21% más que en la actualidad.

De los 113 proyectos (3.262,82 MW) adjudicados, la mayoría parques eólicos, el departamento que dirige Teresa Ribera resolvió de forma favorable 86, que suman 2.526 MW. Quedan pendientes porque todavía están en proceso de análisis otros 27 (736,82 MW). De este paquete cree el Gobierno gallego que podría llegar el primer aumento de potencia para aquí frente a los 158 MW anunciados de momento por el ministerio.

En la fase anterior, tras la celebración de las pujas, los ganadores podían identificar proyectos por hasta un 50% más de la que realmente habían ganado. ¿Por qué? Para tener instalaciones en reserva ante el riesgo de perder los millonarios avales que había que depositar ante la administración estatal por cada megavatio conseguido. Todas las nuevas centrales de producción eléctrica deben estar en funcionamiento antes de que acabe el próximo 2019 para que España logre cumplir el objetivo comunitario de que el 20% del consumo energético en 2020 venga de tecnologías limpias.

Para que eso no fuera un problema y Galicia no se quedase al margen del renacimiento de las renovables tras el largo periodo de bloqueo por la reforma energética que acabó con las primas a este tipo de fuentes de energía, la Xunta habilitó un procedimiento especial dentro de la ley de implantación empresarial que aportó una importante reducción de los plazos a las instalaciones amparadas por las subastas de potencia del Gobierno. De esta primera gran subasta -realmente la primera fue en enero de 2016, aunque con solo 700 MW, y de ella saldrán, entre otras, la planta de biomasa de Greenalia en Curtis-, en Galicia se identificaron 19 proyectos. Uno de ellos, el parque Muxía I, de 46 MW, propiedad de EDP, está ya con las obras, según la consellería. Otro no recibió la autorización, "pero continuará su tramitación para conseguirla". Y 17, con casi 400 MW, sí la tienen. "Están en condiciones de comenzar su construcción", sostiene el equipo liderado por Francisco Conde, a pesar de que el ministerio por el momento solo dio vía libre a 158. En Aragón estarán más de 1.500 nuevos megavatios de renovables y Castilla y León logró captar 473. Galicia es la tercera región con más potencia.

"Ahora se está trabajando para cumplir los plazos de la tercera puja", dice la Xunta. De ella se identificaron en Galicia hasta 17 instalaciones y tres de los proyectos, sostiene la consellería, están ya autorizados. La ubicación definitiva se conocerá después del 13 de octubre.