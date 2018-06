España acelerará la descarbonización y compensará a las autonomías con térmicas

El nuevo Gobierno socialista de España dejó claro ayer en Luxemburgo que quiere formar parte de los países de la UE que pretenden pisar el acelerador de la descarbonización, lo que reduce las posibilidades de supervivencia de las térmicas de carbón -lo que complica el futuro de las centrales gallegas de As Pontes y Meirama- y, derivado de esos cierres, puede encarecer la energía, lo que pondría contra las cuerdas a la gran industria electrointensiva presente en la comunidad, principalmente la aluminera Alcoa y otras empresas como Ferroatlántica, Megasa o Celsa. "Cambiamos de posición. España deja de ser un lastre y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso" y "con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética", declaró a su llegada al Consejo de Ministros de Energía de la UE la nueva ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, no obstante, apuntó: "La modernización de la política energética no se hará obviando a las personas y a las comarcas más afectadas por ese cambio". Los nuevos Gobiernos de España e Italia presionaron ayer para revisar al alza la posición de los Estados miembros en materia de renovables y eficiencia energética. Hasta ahora, la posición consensuada por los países antes de la negociación con el Parlamento Europeo del próximo miércoles en Estrasburgo pasaba por defender una tasa mínima del 27% en renovables en 2030 y un objetivo de mejora del 30%.