Finn e. Kydland: "Para promover el crecimiento es importante que el sistema tenga estabilidad"

Finn Kydland, ayer, en la Praza do Obradoiro. // Xoán Álvarez

Sobre "Política económica y el crecimiento de los ingresos de las naciones" hablará hoy en el Colexio de Fonseca, en Santiago, el Nobel de Economía Finn E. Kydland, que recibió el reconocimiento en el año 2004 junto a Edward C. Prescott, entre otras razones por sus contribuciones al conocimiento de las fuerzas impulsoras tras los ciclos económicos. Kydland, que acude a Galicia invitado por el programa ConCiencia, coordinado por Jorge Mira, explicó en su encuentro con los medios que "las expectativas que genera una determinada política afectan a la economía, por eso es importante estar preparados y contar con mecanismos que garanticen la confianza en un modelo a aplicar cuyos resultados no se verían a corto plazo".

-Su visita se produce cuando está formándose un nuevo gobierno en España. Usted repite siempre que el efecto de incertidumbre política frena a nuevas inversiones. ¿Cómo valora el nuevo escenario?

--No sé nada sobre las políticas de los dos gobiernos, PP y socialistas, pero seguramente es cierto que en España sean lo suficientemente diferentes como para introducir alguna cantidad de incertidumbre. En Noruega a veces gobierna la izquierda y otras, una coalición de centro-derecha. No aprecias mucha diferencia. Eso es bueno. Hay una estabilidad. Ningún inversor en un proyeto en Noruega se pondría nervioso por lo que pueda hacer el Gobierno unos años más adelante.

--En días pasados se lanzaron mensajes apocalípticos sobre los peligros de que el mercado se derrumbase ante el relevo, pero no ha ocurrido... todavía.

-Eso sugiere que existe una confianza en que el nuevo gobierno no hará cosas muy distintas desde el punto de vista macroeconómico.

--Hace unos años indicó que la austeridad era necesaria. ¿Es hora de pasar página e invertir más?

--Nunca tuve una opinión determinada de la austeridad, pero ir a los extremos es muy peligroso. Para mí es mucho más importante que la gente tenga confianza en que los impuestos y en general el sistema fiscal, el marco regulatorio, van a permanecer invariables al menos en los próximos diez años, porque eso es lo que importa para tomar decisiones hoy para favorecer las actividades que generan crecimiento.

-El ya exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso pagar las pensiones con un impuesto a las grandes tecnológicas. ¿Qué opina? ¿Es una solución?

-Me parece un poco extraño penalizar a una industria en particular. Si hay una necesidad de ello, ¿por qué no crear un impuesto general? En muchos países, incluido los Estados Unidos, es cierto que los sistemas de seguridad social están encontrándose en grandes dificultades porque la generación del baby boom se están jubilando ahora y su demanda del presupuesto gubernamental es más alta que para el resto de la población.

-Para usted una de las claves para incrementar los ingresos es elevar la productividad. ¿Cómo se incrementa la productividad en una economía terciarizada?

-Admito que no conozco España lo suficientemente en detalle como para saber qué llevó a la productividad a detener su crecimiento, pero ahora dado que se parte de muy abajo debería ser sencillo descubrir qué provocó realmente que la productividad se ralentizase e intentar devolver la línea al lugar en el que debería estar.

-Entiendo que no oferta recetas concretas entonces.

-Bueno, contráteme como asesor del Gobierno y trataré de resolverlo (Bromea). Es claramente un problema estructural que necesita ser resuelto. Hay muchos buenos economistas en España. No creo que no sean capaces de averiguar cómo solventarlo.

-Alguna vez mencionó estudios que indicaban que los salarios mínimos bajos podrían ser buenos para los jóvenes, para incentivar su acceso al mercado laboral.

-Es un asunto controvertido. Porque puede funcionar en las dos direcciones. Estos días hay mucha investigación al respecto porque varios estados en Estados Unidos han decidido elevar el salario mínimo, como California, pero se discute mucho si es una buena idea. No tengo la respuesta. Sé que hay dos direcciones en las que las cosas pueden ir. La que domine no creo que nadie lo pueda saber. Una joven hizo en su tesis un estudio muy interesante en el que mostraba la conexión entre el salario mínimo y el crimen. Podría ser un factor a tener en cuenta también. La gente joven, que es la que a priori está más sujeta al SMI, tiene menos opciones de vincularse a actividades criminales si logra un trabajo.

--¿A salario más alto, menor crimen, entonces?

-Sí, pero también hay datos que concluyen que el salario más alto conlleva más dificultades para encontrar un trabajo. Por eso lo de que funciona en dos direcciones.