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Ultiman la ampliación del aparcamiento del Lalín Arena

El amplio espacio público se emplaza la parte baja del Arena, al lado de la Avenida Xosé Cuíña. | A.L.V.

El amplio espacio público se emplaza la parte baja del Arena, al lado de la Avenida Xosé Cuíña. | A.L.V.

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REDACCIÓN

Lalín

El Concello de Lalín ultima los trabajos de ampliación del aparcamiento de la parte baja del Arena.

El espacio público duplicará su capacidad y permitirá, ya de manera más inmediata, ser utilizado para las fiestas patronales y en concreto para la verbena del martes en la que actuará la orquesta Panorama.

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