Obras
Ultiman la ampliación del aparcamiento del Lalín Arena
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REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín ultima los trabajos de ampliación del aparcamiento de la parte baja del Arena.
El espacio público duplicará su capacidad y permitirá, ya de manera más inmediata, ser utilizado para las fiestas patronales y en concreto para la verbena del martes en la que actuará la orquesta Panorama.
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