Pleno en Rodeiro
Somoza traslada quejas por el cambio de horario del PAI
Insta al gobierno local a trasladar a 2 operarios para mejorar el mantenimiento del colegio
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Redacción
Rodeiro
La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, trasladó al gobierno local varias cuestiones relacionadas con la educación. Durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de este lunes, indicó que hay quejas de familias usuarias del Punto de Atención á Infancia por un cambio de horario, y solicitó que se cambien «o mínimo posible» a los docentes, «porque o curso pasado non houbo unha adaptación plena dos nenos». La edil de Infancia, Patricia Hermida, se comprometió a revisar el horario e indicó que uno de los cambios se debió a una baja médica. El PP también instó al gobierno a realizar las labores de mantenimiento del CPI y que días atrás reclamó la asociación de padres y madres.
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