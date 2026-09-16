Somoza traslada quejas por el cambio de horario del PAI

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, trasladó al gobierno local varias cuestiones relacionadas con la educación. Durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de este lunes, indicó que hay quejas de familias usuarias del Punto de Atención á Infancia por un cambio de horario, y solicitó que se cambien «o mínimo posible» a los docentes, «porque o curso pasado non houbo unha adaptación plena dos nenos». La edil de Infancia, Patricia Hermida, se comprometió a revisar el horario e indicó que uno de los cambios se debió a una baja médica. El PP también instó al gobierno a realizar las labores de mantenimiento del CPI y que días atrás reclamó la asociación de padres y madres.