Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedad caso PitanxoInflación en GaliciaEstreno Celta Europa LeagueAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasForo Faro Educa
instagramlinkedin

Pleno en Rodeiro

Somoza traslada quejas por el cambio de horario del PAI

Insta al gobierno local a trasladar a 2 operarios para mejorar el mantenimiento del colegio

Cati Somoza, en el pleno del lunes.

Cati Somoza, en el pleno del lunes. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Rodeiro

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, trasladó al gobierno local varias cuestiones relacionadas con la educación. Durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de este lunes, indicó que hay quejas de familias usuarias del Punto de Atención á Infancia por un cambio de horario, y solicitó que se cambien «o mínimo posible» a los docentes, «porque o curso pasado non houbo unha adaptación plena dos nenos». La edil de Infancia, Patricia Hermida, se comprometió a revisar el horario e indicó que uno de los cambios se debió a una baja médica. El PP también instó al gobierno a realizar las labores de mantenimiento del CPI y que días atrás reclamó la asociación de padres y madres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents