Infraestructuras
Silleda mejorará la red viaria de nueve lugares con 675.000 euros de la Diputación
La ayuda permitirá renovar los firmes, mejorar la señalización e incorporar mobiliario urbano
En los dos últimos años, Trasdeza supera los 3,5 millones de inversión en pistas
La Deputación aprobará en la junta de gobierno de este viernes una aportación de 675.798 euros con cargo al Plan +Provincia para financiar la mejora de la red viaria en nueve núcleos rurales de Silleda. La diputada provincial Belén Cachafeiro visitó ayer junto a miembros del gobierno y de la corporación la pista de Peroxa, en Lamela, para conocer sobre el terreno las características de la zona y las actuaciones previstas. En Lamela, esta cuantía también permitirá mejorar el estado de Santa Cristina, así como el de Cumbraos (Escuadro); Corveira-Soldecasa (Rellas y Escuadro); Vilavella (O Castro); Pedrouzo (Graba); Sestelo (Siador); Recimil (Fiestras) y Toxa (Silleda).
Este proyecto de humanización de entornos en núcleos rurales que promueve el gobierno local socialista con el respaldo económico de la Diputación apuesta «por unha intervención integral e incorporación de mobiliario urbano, ademais de solucións específicas para favorecer a mobilidade peonil, a accesibilidade e unha convivencia máis segura entre persoas e vehículos», indican desde el Concello.
Cuatro meses de ejecución
El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses. La Diputación señala que la intervención incluye la limpieza y perfilado de las cunetas para mejorar la evacuación de aguas pluviais y de paso reducir el deterioro de los pavimentos. Prevé, también, tareas de drenaje longitudinal y transversal donde sea preciso, así como la instalación de señalización vertical y horizontal, amén de elementos de mobiliario urbano.
Durante su visita a Peroxa, Belén Cachafeiro destacó que «cos recursos provinciais estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer realidade proxectos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza». Por su parte la alcaldesa trasdezana, Paula Fernández Pena, indica que «non se trata só de renovar pavimentos, senón de actuar cunha visión máis ampla sobre os nosos núcleos rurais, mellorando a accesibilidade, a seguridade e a funcionaliade dos espazos públicos e facéndos máis amables para os veciños e veciñas».
El ejecutivo local recuerda que en los dos últimos años Silleda invirtió más de 3,5 millones de euros en la mejora de pistas. A través del Plan Silleda, financiado mediante una operación de préstamo de más de 1,7 millones de euros, pudo poner a punto los viarios de las parroquias de Cira; Dornelas; Toxa; Ponte; Margaride; Rellas, Xestoso; Abades; Piñeiro; Chapa y la localidad de Toiriz, en Silleda. Con 115.000 euros del Plan Camiña Rural intervino en una pista de A Laxe y en próximos días acometerá la mejora del acceso y núcleo de Sar, en Escuadro. En los últimos meses se ejecutaron obras en Chapa, Escuadro, Moalde y O Castro por 104.300 euros, a las que se sumarán otros 228.717 para intervenciones en Breixa y Parada. La programación municipal incluye dos proyectos ya contratados: el de Mourelos y Meixomence, por 227.231 euros, y el de Pedrouzo, Cervaña y Cortegada, que roza los 260.000.
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