Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedad caso PitanxoInflación en GaliciaEstreno Celta Europa LeagueAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasForo Faro Educa
instagramlinkedin

Dotaciones

Silleda inaugura este jueves el nuevo Centro TIC del rural en Cortegada

Ocupa la antigua escuela de la parroquia y el nuevo inmueble permitirá usos sociales y tecnológicos

Obras en el inmueble.

Obras en el inmueble. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Silleda

El Concello de Silleda inaugura mañana jueves, a las 19.00 horas, el nuevo Centro TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del rural de Cortegada. El equipamiento se asienta sobre la antigua escuela de la parroquia y culmina un proyecto con el que el ejecutivo social quiso conservar este inmueble pero adaptándolo a las nuevas necesidades de los vecinos y vecinas. La primera fase se ejecutó en 2023 con fondos municipales y se centró en la mejora de la envolvente exterior, con actuaciones en la cubierta y en la carpintería exterior. La segunda intervención permitió acometer la reforma y el acondicionamiento interior para que estas dependencias pudiesen contar con dos salas polivalentes para la formación, la divulgación y el acceso a las nuevas tecnologías. En concreto, está previsto que el edificio acoja cursos, pero también talleres, acciones divulgativas y todas aquellas propuestas que permitan mejorar las competencias digitales. Este centro cuenta además con un aseo accesible y un espacio de almacén y apoyo.

Las obras fueron acometidas por la empresa Calicanto Obras y Proyectos SL por 55.044 euros. La actuación tuvo una ayuda del 90% de financiación a través de las ayudas del programa Leader. El 10% restante procedió de las arcas municipales. La regidora, Paula Fernández Pena, recalca que la inauguración está abierta a todos los vecinos y vecinas, y que el centro «é un exemplo da liña na que queremos seguir traballando: recuperar o patrimonio municipal do rural, darlle vida e convertelo en servizos e oportunidades para a xente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents