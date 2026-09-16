Silleda inaugura este jueves el nuevo Centro TIC del rural en Cortegada

El Concello de Silleda inaugura mañana jueves, a las 19.00 horas, el nuevo Centro TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del rural de Cortegada. El equipamiento se asienta sobre la antigua escuela de la parroquia y culmina un proyecto con el que el ejecutivo social quiso conservar este inmueble pero adaptándolo a las nuevas necesidades de los vecinos y vecinas. La primera fase se ejecutó en 2023 con fondos municipales y se centró en la mejora de la envolvente exterior, con actuaciones en la cubierta y en la carpintería exterior. La segunda intervención permitió acometer la reforma y el acondicionamiento interior para que estas dependencias pudiesen contar con dos salas polivalentes para la formación, la divulgación y el acceso a las nuevas tecnologías. En concreto, está previsto que el edificio acoja cursos, pero también talleres, acciones divulgativas y todas aquellas propuestas que permitan mejorar las competencias digitales. Este centro cuenta además con un aseo accesible y un espacio de almacén y apoyo.

Las obras fueron acometidas por la empresa Calicanto Obras y Proyectos SL por 55.044 euros. La actuación tuvo una ayuda del 90% de financiación a través de las ayudas del programa Leader. El 10% restante procedió de las arcas municipales. La regidora, Paula Fernández Pena, recalca que la inauguración está abierta a todos los vecinos y vecinas, y que el centro «é un exemplo da liña na que queremos seguir traballando: recuperar o patrimonio municipal do rural, darlle vida e convertelo en servizos e oportunidades para a xente».