Silleda contará con siete plazas para estacionamientos de corta estancia

El Concello de Silleda ha iniciado con el pintado de pasos de peatones las obras de renovación de la señalización horizontal en las calles en la capital municipal, que deberán estar rematadas este mes. El gobierno local aprovecha esta actuación para introducir cambios en la ordenación del tráfico, como el cambio de sentido de las rúas Cartaxena y Antón Alonso Ríos o la creación de siete plazas para aparcamientos de corta estancia, hasta un máximo de quince minutos.

Pintado de pasos de cebra. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Estos puntos se habilitarán en áreas donde hay negocios de compras rápidas y, por tanto, un elevado nivel de estacionamiento temporal. En concreto, según indica la alcaldesa, Paula Fernández Pena, se pintará una plaza junto a cada una de las tres farmacias y las otras estarán delante de Correos, del estanco, de la pastelería Dulce Deza y de la panadería Mella.

La reordenación del tráfico implica también la implantación de la zona azul en la Avenida do Parque, cuya señalización comenzó ayer en el marco de las obras de humanización. También se procedió a la delimitación de la nueva parada de taxis, con seis plazas en treinta metros de largo en el primer tramo de la calle; también queda un espacio reservado para personas con movilidad reducida y tres plazas libres, incluida una para vehículos eléctricos, una vez que se instale el correspondiente cargador. La avenida contará con dos nuevas zonas de carga y descarga: una junto a la parada de taxis y otra en el entorno de la galería comercial.

Malestar en Castros de Toiriz

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La calle Santa Olaia será de sentido único en su totalidad, con aparcamiento a ambos lados, igual que el tramo inicial de Castros de Toiriz, desde Avenida do Parque hasta la Rúa do Agro. Hasta esta calle tendrían que bajar los residentes en Castros de Toiriz, salir a la N-525 –a la altura del viejo consistorio– y volver por la Avenida do Parque para ir, por ejemplo, al centro de salud, al cuartel, al instituto o al cementerio. La medida ha causado malestar ya antes de implantarse.