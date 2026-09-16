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Envejecimiento activo

La residencia As Dores finaliza una actividad de gastronomía

Vanessa Taboada y tres participantes en la propuesta.

Vanessa Taboada y tres participantes en la propuesta.

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redacción

Lalín

La residencia As Dores de Lalín finalizó este martes un proyecto sobre gastronomía en el que tomaron parte directa los usuarios.

Sabor da nostalxia. Unha viaxe culinaria a través dos anos es el título de una actividad que llegó a su fin con un encuentro de los participantes y de la dietista Vanessa Taboada para degustar una merienda especial con los productos preparados para la ocasión.

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El proyecto consistió en la recuperación de aquellos sabores o recetas que forman parte de los recuerdos y de la historia de los mayores, en una forma de conectarles con el pasado a través de la cocina y de aquellas elaboraciones protagonistas de las mesas de antaño, pero también del que surgen nuevas sensaciones y se crean recuerdos. La residencia seguirá apostando por actividades relacionadas con la gastronomía.

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