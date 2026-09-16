Envejecimiento activo
La residencia As Dores finaliza una actividad de gastronomía
redacción
La residencia As Dores de Lalín finalizó este martes un proyecto sobre gastronomía en el que tomaron parte directa los usuarios.
Sabor da nostalxia. Unha viaxe culinaria a través dos anos es el título de una actividad que llegó a su fin con un encuentro de los participantes y de la dietista Vanessa Taboada para degustar una merienda especial con los productos preparados para la ocasión.
El proyecto consistió en la recuperación de aquellos sabores o recetas que forman parte de los recuerdos y de la historia de los mayores, en una forma de conectarles con el pasado a través de la cocina y de aquellas elaboraciones protagonistas de las mesas de antaño, pero también del que surgen nuevas sensaciones y se crean recuerdos. La residencia seguirá apostando por actividades relacionadas con la gastronomía.
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